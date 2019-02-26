شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام التشغيل أندرويد يدعم ميزة جديدة لفتح التطبيقات بدون "باسورد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن نظام التشغيل أندرويد، حصل على شهادة الاعتماد من بروتوكول توثيق الهوية FIDO2، ليتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول إلى حساباتهم بدون الحاجة لإدخال كلمة المرور، ولكن عبر طرق توثيق الهوية الأخرى مثل بصمة الإصبع أو بصمة الوجه.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فهذا يعنى أن أى هاتف أندرويد يعمل بنسخة 7.0 وما فوق أصبح سيدعم بروتوكول FIDO2 مباشرة من خلال تحديث خدمات جوجل بلاى سيحصل عليه، وهو ما يتيح للمستخدمين الدخول إلى حساباتهم عبر الطرق الأحدث مثل البصمة، وذلك سواء فى مواقع الويب أو التطبيقات التى تدعم بروتوكول FIDO2.

فيما يوفر هذا البروتوكول واجهة بسيطة يمكن للمطورين استخدامها لدعم الميزة الجديدة فى تطبيقاتهم، ومواقعهم المختلفة، وذلك من أجل زيادة حماية حسابات المستخدمين خاصة عند حالات الاختراق، وتسريب كلمات المرور.