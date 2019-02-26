اسعار موبايلات سامسونج 2018 في مصر من الأسئلة المتكررة التي يطرحها الكثير من محبي التجدد وامتلاك كل ما هو حديث تعلن عنه الشركة العملاقة في صناعة الهواتف، حيث تطلق كل عام عدد كبير من الهواتف المميزة التي تقدم للعملاء الكثير من المميزات تلبية لاحتياج السوق والعملاء أيضاً مع توفير عدد كبير من الأمان والحماية.

اسعار موبايلات سامسونج

خلال هذا العام أطلقت الشركة عدد كبير من الهواتف المميزة بجانب الهواتف الأخرى المطروحة سابقاً في الأسواق بعدد كبير من الدول العربية والأجنبية، وسط البحث الدائم من قبل القائمين في سامسونج على ابتكار كل ما هو جديد لمواصلة المحافظة على صدارة نسب المبيعات في ظل المنافسة الشرسة القائمة بين الشركة، وشركة هواوي.

ومع هذه المنافسة فأن الشركة قدمت العديد من الهواتف التي لاقت إرضاء وإعجاب العملاء منها هاتف سامسونج جالكسي s9 وهو من الهواتف الحديثة الذي أصبح متاح في مصر بسعر 12.600 جنيه ويحتوي الهاتف الحديث على عدد ضخم من المميزات، ووسائل الترفيه والتقنيات الحديثة مما يجعل الثمن المرتفع له مستحق وغير مبالغ فيه.

قائمة اسعار موبايلات سامسونج 2018

هاتف سامسونج جالكسي نوت 8 يأتي الهاتف في مصر بسعر 12 ألف ونصف. هاتف جالكسي s8 بلس متاح في مصر بسعر 10.300 جنيه. هاتف سامسونج جالكسي s7 متاح في مصر بسعر 7.800 جنيه. هاتف سامسونج جالكسي s4 من الهواتف المميزة المتاحة فعلياً بمصر بسعر 4.405 جنيه. سامسونج جالكسي e7 بسعر 2.800 جنيه.

جاءت هذه القائمة وفقاً لما تم الإعلان عنه من اسعار موبايلات سامسونج ومازال هناك العديد من الأنواع التي سيرد ذكرها تفصيلياً في مقالنا هذا، مع العلم أنه قد يوجد اختلاف في الأسعار من محل لآخر ولذلك ينصح بالشراء من الأماكن المعتمدة أو بعض شركات المحمول التي أصبحت تطرح عدد كبير من هواتف سامسونج داخل فروعها بأسعار جيدة.

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أيضاً من النصائح التي يقدمها البعض من أصحاب الخبرة هي فحص الجهاز جيداً قبل دفع المبالغ المالية فربما يكو قد تعرض لأي ضرر نتيجة النقل، أو به بعض عيوب الصناعة، وإليكم قائمة بجميع أسعار الهواتف.

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