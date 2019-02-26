بالتفاصيل تعرف على إضافة فيسبوك الجديدة التي تقضي على الكثير من المشكلات

أعلن المسئولين في فيسبوك عن إضافة فسيبوك الجديدة التي تقدم للمستخدمين العديد من المميزات التي يحتاجون إليها للقضاء على الكثير من المشكلات التي تواجه أثناء التواجد على الفيسبوك مما جعل الكثير من المستخدمين يقرر عدم استخدامه مرة أخرى،وللقضاء على كافة السلبيات يعمل المسئولين على إيجاد حلول قوية ومرضية للمستخدمين لتجنب تعرض الشركة للمزيد من الخسائر.

تعرف على إضافة فسيبوك الجديدة

تسببت كثرة المشكلات واختراق الخصوصية وغيرها من المشكلات في خسارة الشركة مبالغ مالية ضخمة، ومع المخاوف من معاودة الخسائر وتجنب الاستخدام بدء العاملون في طرح المزيد من الإضافات للقضاء على كافة المشكلات.

وتتضمن إضافة فيسبوك الجديدة على التواصل المباشر مع الدعم للعمل الفوري على حل أي مشكلة تتعلق بمشكلات الأمان، ومشكلات الدفعات، وأيضاً مشكلات الصفحات، وغيرها من المشكلات التي تواجه المستخدم في الكثير من الأوقات.

أيضاً تشمل الإضافة الجديدة العمل على حل جميع مشكلات الإعلانات للبحث عن إرضاء العملاء والمعلنين على الفيسبوك، وغيرها من المميزات التي توفرها الإضافة الجديدة الخاصة بإنهاء الكثير من المشكلات بجانب تطوير خدمة العملاء والتواصل المباشر مع المستخدمين.

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يأتي الاهتمام والحرص لأهمية إرضاء المستخدمين للقضاء على السمعة السيئة التي أصبح تحارب استمرار الفيسبوك على المدى البعيد، ومخاوف لدى المستخدمين من سوء استخدام الخصوصية من الشركة على حسب ما أعلنت عنه البعض من التقارير الأمنية العالمية.

وعلى الرغم من الشهرة الكبرى التي تكتسبها الشركة منذ الإنطلاق الرسمي لها إلا أن الأمر قد تغير إلى كيفية محاربة سوء الاستخدام، والكثير من الأساليب الاحتكارية التي تقوم بها الشركة، كما أثر إطلاق الكثير من التطبيقات ومواقع التواصل الأخرى بالسلب على قوة التواجد على الفيسبوك خاصة مع طرح المواقع الأخرى العديد من المميزات للعملاء.

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتليجرام، وغيرها من المواقع تنافس بقوة أمام ما يقدمه الفيس للمستخدمين، وقد تكون إضافة فيسبوك الجديدة تعمل على تحسين الكثير من المشكلات القائمة التي تواجه المستخدمين، وأيضاً المعلنين وتبقى السرعة في حل هذه المشكلات من الأمور الهامة جداً التي سيتم رصدها الفترة المقبلة.

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