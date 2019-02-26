إنستاجرام تختبر ميزة إعادة نشر المحتوي

إنستاجرام واحدة من بين أشهر المنصات على الإنترنت والتي تمكن المشتركين على موقعها الخاص من مشاركة الصور الشخصية مع الأصدقاء، مع إمكانية إرسال واستقبال الرسائل الخاص والتعليقات والرموز أيضا، وتعمل الشركة اليوم على اختبار ميزة قد طالب منها الكثير من المستخدمين على مدار الفترة الماضية وهي إعادة نشر المشاركات الخاصة بهم من حسابات أخرى.

إنستاجرام تختبر ميزة إعادة نشر المحتوى

فقد قاوم مدراء شركة إنستاجرام على مدار الأعوام الماضية تلك الميزة وعدم تفعليها في الموقع والتطبيق مؤكدين أن تلك الميزة ستفسد من طبيعة التطبيق، وكلن تم التأكيد مؤخرا على أن تطبيق ميزة إعادة نشر المشاركات من الأمور التي ستجلب الحيوية حيث أنها ستتغلب سريعا على ميزة القصص، ولكن تبقى هناك مخاوف من استخدام تلك الميزة لنشر الأخبار المزيفة وأيضا العمل على التأثير على الحملات الانتخابية، والكثير من السلبيات التي قد تعرضت لها كبري منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك خلال الانتخابات الأمريكية.

وتجدر الإشارة أن تلك الميزة متوفرة في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي والتي من بينها تويتر والفيس بوك ولكن لا توجد في الإنستجرام، وكان على مستخدمي التطبيق الإبداع في نشر الصور الخاصة بهم في جدولهم الزمني من خلال تنزيل الصور من التطبيق أو أخذ لقطات للشاشة وغيرها من المحاولات، كما كان من الممكن اللجوء إلى التطبيقات الخارجية بهدف نشر الصور على تطبيقات أخرى والمتاجر الإلكترونية يتواجد بها العشرات من تلك التطبيقات مدفوعة الأجر.

وقد أشارت التقارير الحديثة من داخل الشركة على أنهم يعملون اليوم على تجربة ميزة Seamless Sharing وتلك الميزة سوف توفر لجميع المستخدمين خيار حديث يعرف بمسمى مشاركة إلى تغذية والذي يظهر في الجهة العليا من يمين كل مشاركة، ومن المتوقع أن تعمل شركة إنستاجرام على وضع تلك الميزة للشركات فقط عملا على الحد من الأخبار المزيفة ويذكر أن تلك الخاصية قد تم العمل على مناقشتها داخل الشركة لسنوات عدة وقد بدأت الشركة في السماح للمستخدمين بالكثير من المميزات تدريجيا تماشيا مع مطالب المستخدمين مع وضع القليل من القيود على تلك المميزات.إنستاجرام

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