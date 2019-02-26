هنا تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات يناير 2019

قناة القاهرة والناس الجديد التى تعرض الافلام والمسلسلات المصرية ,تقوم القاهرة والناس بتقديم الكثير من البرامج والأفلام التي يحبها المصريين وغيرهم ، والقناة تعمل طوال الوقت على تقديم كل ما يحب مشاهدته الكثير من المشاهدين في أي مكان، وتبث القناة البرامج المميزة التي تجذب المشاهدين والمتابعين إليها والتي تجعلها من القنوات التي تتصدر القنوات الأخرى، وهي من القنوات التي تقوم بتقديم البرامج والتوك شو والثقافية فهي يتم تصنيفها بأنها من القنوات المتنوعة، وتم إطلاق القناة في 2012 و حققت نجاحاً كبيراً من بين غيرها من القنوات .

القاهرة والناس تم إطلاق بثها لأول مرة 2012، و انطلق البث من خلال تي إن هولدنجز، وتبث القاهرة والناس محتواها من خلال النايل سات، كما تقوم القناة بالبث على مدار الساعة دون انقطاع، وتتميز القناة بأنها قناة مجانية بدون تشفير، وتهتم قناة القاهرة والناس بتقديم البرامج السياسية وكذلك البرامج الترفيهية والاجتماعية.

قناة القاهرة والناس من القنوات المميزة التي تقدم أفضل مالديها ، فإن جميع المشاهدين يبحثون عن التردد الجديد وهذا مانقدمه لكم ، والقناة تحقق أعلى نسب مشاهدة بين غيرها من القنوات ولها قاعدة جماهيرية عريضة يبحثون عن التردد.

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الاستقطاب أفقي

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معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وقناة القاهرة والناس من أهم القنوات المصرية منذ لحظة انطلاق بثها، وحظيت بنسبة مشاهدة مرتفعة ، وأصبح لها عشاق بجميع البلدان ، وتهتم قناة القاهرة والناس بتقديم محتوى متميز يجتذب جميع الفئات وجميع المراحل ، أهم ما تقدمة القناة علي عرض برامج التوك شو ، وتهتم قناة القاهرة والناس بتقديم الجديد من الأعمال الدرامية، وتقدم المسلسلات الحصرية.

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