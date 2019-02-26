دبي تستضيف مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات في 4 مارس 2019

دبي - الخليج 365 :

أعلنت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر اليوم عن كون "دبي الذكية" هي "المدينة المستضيفة" لفعاليات مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات المزمع انعقاده بين 4-6 مارس في مدينة جميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات Gartner Symposium/ITxpo أهم وأبرز تجمع عالمي يلتقي فيه مديرو التكنولوجيا وكبار التنفيذيين على مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات. حيث يناقش قادة التكنولوجيا خلال فعاليات المؤتمر أبرز التوجهات الاستراتيجية والتكنولوجية التي تقود عملية التحول الرقمي ودورها الفاعل في تشكيل مستقبل تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال. ومن خلال مشاركة مجموعة من أبرز المحللين في جارتنر والخبراء على مستوى القطاع بالإضافة إلى مزودي الحلول المتطورة، ستتاح الفرصة لزوار المؤتمر للتعرف على أحدث الطرق المبتكرة لمواجهة التحديات والتمتع بثقة أكبر عند اتخاذ القرارات، فضلاً عن تعزيز المهارات القيادية وكفاءتها.

وستقوم سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية وعضو المجلس الاستشاري لمؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات 2019، بإلقاء كلمة ترحيب “المدينة المستضيفة" للمؤتمر ، وستستعرض أبرز ما حققته دبي الذكية من نجاحات حتى الآن على مستوى رقمنة الخدمات الحكومية والتخلص من استخدام الورق بنسبة 100٪ حيث سيتم إصدار آخر معاملة ورقية حكومية بتاريخ 21 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى إلقائها الضوء على أبرز التحديات التي واجهت دبي الذكية خلال قيامها بهذا التحول، وكيف سيكون مستقبل أول مدينة على مستوى العالم تقوم بمثل هذا التحول.

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وقالت سعادة الدكتورة عائشة: "انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسعى دبي الذكية إلى تبني تقنيات رائدة وفائقة، وتطويعها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، وإننا نتطلع دائمًا إلى العمل مع المؤسسات الرائدة مثل جارتنر لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تجلبها لنا التقنيات المتقدمة، ويقدم فريق الخبراء لدى جارتنر رؤى متقدمة في الاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح تقنية المعلومات والأعمال، ويشكل معرض جارتنر لتقنية المعلومات في دبي أهمية بالنسبة لنا كوننا المدينة المضيفة لهذا المنتدى".

وأضافت سعادتها: "إن رؤية الإمارات 2020 الطموحة والثورية تعوّل بشكل كبير على تبني التقنيات المتقدمة، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقدّم هذا المؤتمر منظورات عالمية بشأن قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، مما يتيح لنا جميعا استكشاف التحديات المستقبلية التي تنتظرنا. ونأمل أن يساعدنا هذا المؤتمر على اقتراح حلول جريئة لمواجهة هذه التحديات، وأن يمكّننا من تطوير خدمات متقدمة وإنشاء أنظمة تقنية قويّة، مما يرتقي بحياة الناس ويعزز مستوى سعادتهم".

بدورها قالت ميريام بيرت، نائب الرئيس لدى جارتنر ورئيس مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات المزمع انعقاده في دبي: "يسعدنا أن تستضيف دبي الذكية فعاليات مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات في مدينة دبي". وأضافت: "إن عملية التحول نحو التكنولوجيا الرقمية باتت أمراً واقعاً لا يمكن إنكاره وتشهد عملية التحول هذه تطورات كبيرة بوتيرة متسارعة، وهو ما يحتم إجراء تغييرات جذرية على نماذج العمل على مستوى الأعمال والقطاع الحكومي. وتمثل دبي الذكية مثالاً واضحاً يعكس رغبة حكومة دبي في تعزيز هذا التحول الرقمي".