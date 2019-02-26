مايكروسوفت تكشف النقاب عن ثلاث أجهزة جديدة من عائلة سيرفس في السعودية

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن اطلاق أجهزتها المبتكرة "سيرفس برو 6" و"سيرفس لاب توب2" و "سيرفس استوديو 2" في السوق السعودى، في خطوة توسع من خلالها "مايكروسوفت" نطاق عائلة أجهزة سيرفس عبر طرح الجيل التالي من هذه الأجهزة.

وقالت أنكا فينتورا ، كبيرة مديري تسويق حزمة سيرفس لدى مايكروسوفت الخليج، أن المملكة تحتضن العديد من الشركات العالمية التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، مشيرة إلى حرص المملكة الدائم على اقتناء وتوفير التكنولوجيا الحديثة القادرة على تمكين الأفراد والمنظمات بهدف الوصول إلى رؤيتها لتصبح قوة تكنولوجية رائدة في المنطقة.

وأضافت :" تلك الابتكارات التي تتيحها مايكروسوفت اليوم في متناول الجميع صممت وفقاً لآراء ومتطلبات مجموعة واسعة من المستخدمين ، لتلبي بدورها مختلف الاحتياجات على صعيد جميع المجالات.

"سيرفس برو 6"

يجمع جهاز "سيرفس برو 6" أفضل الابتكارات والمميزات التي تجمع مابين سلسة اصدارات عائلة سيرفس برو ، حيث يحتوي على سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت من نوع "SSD" قابلة للترقية إلى 1 تيرابايت ، اضافة إلى عمر بطارية يتيح أكثر من 13 ساعة عمل متواصلة ، كما يمتاز هذا الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 بالسرعة العالية ، فهو مزود بمعالجات انتل كور من الجيل الثامن حسنت من قوة أدائه بنسبة 67% أفضل من الاصدرات السابقة ، لذلك يلبي "سيرفس برو 6" تطلعات القطاعات الحكومية والخاصة الطامحة إلى زيادة الانتاجية وتعزيز مكانتهم التنافسية في ظل النمو الاقتصادي للمملكة.

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"سيرفس لاب توب 2"

يتوافق هذا الجهاز مع رؤية حكومة المملكة التي وضعت التعليم في صميم رؤيتها الاقتصادية الوطنية ، حيث يعد سيرفس لاب توب الخيار الأمثل لتمكين للطالب في جميع المراحل الدراسية، ويتميز الجهاز بالوزن الخفيف والتصميم المثالي وعمر البطارية الطويل الذي يصل لأكثر من 14 ساعة، مع العلم أن الاصدار الأخير يتفوق بنسبة 85% على الاصدار الأصلي من حيث السرعة ، وهو أيضاً مزود بمعالجات الجيل الثامن من انتل كور التي تدعم سرعة عمليات الأداء، في حين تمتلك شاشته التي تعمل باللمس تقنية PixelSense مما تيح بدورها جودة عرض مثالية.

"سيرفس استوديو 2"

تم تصميم "سيرفس استوديو 2" لكي يقدم تجربة فريدة لمصممين والمعماريين والرسّامين ومنتجي الأفلام والمحررين اضافة إلى المصورين ، حيث يحتوي على وحدة معالجة رسوميات أسرع بنسبة 50% ، مما تمكن المستخدمين من الابتكار في أداء الأعمال ، علماً أن تحديث "سيرفس استوديو 2" هو أول تحديث رئيسي لجهاز الكمبيوتر المكتبي الذي رأيناه لأول مرة في عام 2016 ، ومن جانب آخر يتيح الجهاز مرونة مصممة لتلائم مجموعة متنوعة من أنماط الحياة والعمل ، بينما يضيف القلم الضوئي في الجهاز تجربة فريدة تحاكي أسلوب الكتابة والرسم في الواقع.

وسيتوفر ابتداءً من شهر فبراير العام الجاري كلاً من جهاز "سيرفس برو 6" المزود بغطاء أسود بأسعار تبدأ من 3799 ريال ، بينما سيتوفر "سيرفس لاب توب2" بأسعار تبدأ من 4199 ريال ، في حين سيتوفر "سيرفس استوديو 2" بأسعار تبدأ من 15,699 ريال ، وذلك عبر الأسواق المحلية الرئيسية وكذلك الشركاء التجاريين في جميع أنحاء المملكة.