اتصالات تعقد شراكة استراتيجية مع هواوي لتعزيز قدراتها الشبكية

برشلونة - الخليج 365 :

أعلنت "اتصالات" اليوم، وشركة هواوي الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، عن عقد شراكة استراتيجية لنشر حلول شبكة الجيل الخامس المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري 2019.

وينسجم هذا الاتفاق الجديد مع مساعي "اتصالات" المستمرة للارتقاء في المنظومة الرقمية الشاملة وتوفير سرعات فائقة، وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء من قطاعي الأفراد والأعمال، إذ ستتيح شبكة النطاق العريض المدعومة بتقنية الجيل الخامس حلولاً وتطبيقات استثنائية للعملاء، مثل الألعاب السحابية، والمركبات ذاتية القيادة، والجراحة عن بعد، إضافةً إلى التقنيات القائمة على تقنية الواقع الافتراضي.

وكجزء من الاتفاقية، ستقدم هواوي أحدث حلول شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك شبكات النفاذ اللاسلكية، وخدمات الشبكة الأساسية، وشبكة التراسل، وذلك لضمان التكيف السلس مع تقنية الجيل الخامس.

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وبهذه المناسبة، قال سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس- شبكات الهاتف المحمول في "اتصالات": "نؤمن في "اتصالات" بأهمية الاستثمار لتمكين أهم الحلول والتقنيات الجديدة، ولا سيما شبكة الجيل الخامس، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجية الشركة الطموحة لـ"قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات "، مؤكداً بهذا السياق أن هذه الاتفاقية ستسهم في ابتكار حلول تكنولوجية جديدة عبر شبكة الجيل الخامس، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء بطيف واسع من الخدمات المتميزة.

وسيساعد نشر شبكة الجيل الخامس إلى رفع قدرات المنصات الرقمية السحابة، بما يسمح بدفع وتيرة تقديم خدمات جديدة لتوفير تجارب رقمية فائقة ومعززة للمستخدمين.

من جهته، قال بينج شيونغجي ، رئيس حساب "اتصالات" في شركة هواوي: "تتعاون" اتصالات "و" هواوي لإطلاق تقنيات وخدمات جديدة ومبتكرة مدعومةً بعلاقتهما طويلة الأمد، إذ تلتزم هواي بدعم رؤية "اتصالات" في تمكين التحول الرقمي، فضلاً عن جهودها المتواصلة في نشر خدمات شبكة الجيل الخامس.