كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Heyo” قارورة ذكية تراقب جودة المياه

متابعة-سنيار:هيو هي زجاجة ذكية جديدة مصممة لمساعدتك على الحفاظ على رطوبتك وكذلك مراقبة جودة المياه الخاصة بك.

“وفقاً لمسح لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن 80٪ من الأمراض البشرية ترتبط مباشرة بجودة مياه الشرب الفقيرة، وترتبط درجة حرارة الماء بصحة الجهاز الهضمي وامتصاص المغذيات، و 90٪ من الأشخاص يواجهون مشكلة يومية في درجة حرارة الماء شديدة البرودة أو شديدة الحرارة.

ووفقا للكثير من الدراسات، فإن شرب الماء علميا يجعل الحياة أفضل! ويمكن لمياه الشرب العلمية أن تحسن الوظائف الأساسية الثلاثة للجسم البشري، وهي:

– وظيفة التمثيل الغذائي، حيث أن المياه الملائمة تؤدي إلى تنشيط الأيض، وتسريع الدورة الدموية؛ ومن تم تفادي الأمراض المزمنة، مثل السمنة والتهاب الكلى.

– وظيفة المناعة، حيث يمكن لمياه الشرب الكاملة أن تبقي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي رطبة، بحيث لا يمكن أن يتكاثر فيروس الإنفلونزا بسرعة ويعزز مناعة الجسم.

– وظيفة مضادة للأكسدة، الماء الجيد يساعد على تحسين وظيفة مضادات الأكسدة في الجسم وإزالة الجذور الحرة.

تم إطلاق زجاجة Heyo عبر Kickstarter في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وهي متاحة للدعم مع تعهدات تبدأ من 46 جنيهًا إسترلينيًا ومن المتوقع أن يتم التسليم في جميع أنحاء العالم خلال شهر أبريل 2019.