كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جوجل تضيف مساعدها إلى تطبيق “Android Messages”

متابعة-سنيار: أعلن شركة جوجل العملاقة، أنها أضافت مساعدها إلى تطبيق التراسل الفوري “Android Messages”، في خطوة ستجعل تطبيق الرسائل النصية أكثر شبهاً ببرنامج المراسلة Allo الذي تم إيقافه.

سيسمح لك هذا التغيير “بإدخال” اقتراحات مساعد Google في محادثاتك، فإذا كنت تتحدث أنت وصديقك عن فيلم، على سبيل المثال، قد يقترح المساعد بطاقة مع أوقات العرض، والأمر نفسه مع الظروف الجوية ومعلومات الموقع والتفاصيل الأخرى التي قد تعتمد فيها عادةً على بحث Google.

ورغم التشابه بين مساعد Google وAllo، وهو أول تطبيق مراسلة من Google، إلا أن هناك اختلاف مهم بين مساعد Google في Android Messages و Allo.

تطبيق Allo كان يطلب من المستخدمين توجيه سؤال إلى Google في منتصف المحادثة، وكان ذلك غريبًا وربما مرعبًا بعض الشيء، وبدلاً من هذه التجربة العويصة، فإن اقتراحات مساعد Google في رسائل Android هي اقتراحات استباقية تظهر عندما يكتشف التطبيق أنك قد تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول موضوع معين، وإذا اخترت مشاركتها، فإنها تظهر ببساطة كبطاقة بها مزيد من المعلومات، وليس كمشارك ثالث في محادثتك.

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ويقول خبير الهندسة بشركة Google “سكوت هوفمان”، أن غوغل “ارتكبت بعض الأخطاء” في تنفيذها لمساعدها في Allo، إلا أن هذه التجربة “تشبه الرد الذكي الأكثر ثراءًا”.

وقال “هذا نموذج مختلف تماما، فهو موجود على هاتفي، ولكن يمكنني حقن المعلومات عندما يكون الأمر منطقيًا”.