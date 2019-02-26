كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Citroën” تقدم نموذج سيارة مدمجة للسائقين بدون رخصة

متابعة-سنيار: كشفت Citroën عن رؤيتها لمستقبل التنقل في المدن، في شكل السيارة الكهربائية “Ami One Concept”، والمصممة لتكون بديلاً لكل من الدراجات والسيارات المشتركة.

لا تزيد سرعة السيارة المدمجة فائقة السرعة عن 28 ميلاً في الساعة، وهو ما يعني في العديد من البلدان أنه يمكن استخدامها حتى من قبل أشخاص بدون رخصة قيادة للسيارات.

تجعل المواصفات غير العادية مفهوم “Ami One” بديلاً لتوظيف دراجة كهربائية أو دراجة بخارية للالتفاف حول مدينة في يوم ممطر، أو باستخدام وسائل النقل العام، وقد وصفتها سيتروين بأنها “أداة للتنقل الحضري”.

تعتقد Citroën أنه استنادًا إلى التشريع الحالي، يمكن للعملاء الأوروبيين قيادة نمودج “Ami One” من عمر 16 عامًا، مع أو بدون ترخيص.

صمم صانع السيارات الفرنسي سيارة بدون انبعاثات في المقام الأول لتكون متاحة عند الطلب من خلال تطبيق للرحلات التي تتراوح بين خمس دقائق وخمس ساعات، وسيكون لديها نطاق 65 ميلا ويمكن شحنها إما في محطات الشحن العامة أو في المنزل.

في حين أن السيارة ليست سوى مفهوم، إلا أنه مكتمل، وسيكون متاحًا لاختبار القيادة في معرض جنيف للسيارات القادم من 7 إلى 17 مارس، وتعتزم Citroën تأجيره من خلال تطبيق “Free2Move carshare”.

وقالت الشركة: “منذ عام 1919، يزخر تاريخ سيتروين بسيارات غير ملتزمة وثورية أصبحت رموزًا في قلوب سائقي السيارات”.

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“في معرض جنيف للسيارات لعام 2019، تعيد العلامة التجارية اختراع نفسها وتكشف النقاب عن رؤيتها لمستقبل التنقل الحضري، وبما أن 2CV جعلت حرية الحركة متاحة على نطاق واسع، فإن “Ami One Concept” يحرر التنقل في المناطق الحضرية لكل شخص بشخصيته الفريدة والشعبية التي توفر تجربة جديدة.”

تأتي السيارة “Ami One” بمقصورة قيادة بسيطة تتسع لشخصين، أبواب السيارة مصممة بشكل مميز يفتح للخلف، كما تمتاز أيضاً بسقف متحرك يضيف اللمسة الفنية المطلوبة للسيارة العصرية.

يتم ترتيب المقاعد بطريقة غير متماثلة، مع تثبيت مقعد الراكب في الجزء الخلفي من المقصورة ويمكن لمقعد السائق الانزلاق إلى الأمام على القضبان.

بواب السيارة تفتح للخلف، ولها سقف متحرك وقمرة بسيطة تتسع لشخصين، مزودة بمقود رياضي وشاشتين إلكترونيتين ومكان مخصص للهاتف الذكي الذي يمكن أن يحل محل شاشة إضافية.

السيارة تفتح وتغلق وتشغل محركاتها عبر تطبيق خاص في الهواتف الذكية.

يمكن لبطارية السيارة المشحونة بالكامل قطع مسافة 100 كلم بالشحنة الواحدة، بسرعة تصل إلى 45 كلم/ساعة.

التطبيق الخاص بالسيارة يمكن السائق أيضا من الاطلاع على الحالة الفنية للسيارة ومقدار شحن بطارياتها.