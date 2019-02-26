شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تصل إلى لعبة "بوكيمون جو".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة "نيانتيك" المطورة للعبة "بوكيمون جو" الشهيرة ميزة صور أكثر قوة للعبة، والذى سوف يجعلك تشعر وكأنك تلعب بشكل مختلف تماما عن السابق، وتتيح لك ميزة Go Snapshot، التى تمت إضافتها إلى إصدار أندرويد و iOS الأسبوع الماضي، التقاط صور للبوكيمون التى تم اصطيادها بالفعل، باستخدام وضع AR + الخاص باللعبة المحمولة.

كل ما عليك فعله هو اختيار البوكيمون والضغط على الشاشة لرمى الكرة إلى تلك البقعة، وبمجرد أن يقع البوكيمون فى المكان المثالي، يمكنك التحرك حوله للعثور على أفضل زاوية لصورتك.

وقال ريوتا هيروى مدير منتج نيانتيك فى بيان :"لقد استلهمنا الميزة من الصور المدهشة التى التقطها المدربون فى وضع AR + ".

يذكر أنه تم إصدار لعبة الواقع المعزز الشهيرة فى يوليو 2016 وقد تم إضافة العديد من الميزات منذ ذلك الحين، وبلغت أرباحها أكثر من 68 مليون دولار فى يناير الماضى، وفى سبتمبر، وصلت إلى عمليات الشراء 2 مليار دولار داخل التطبيق.