شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الثلاجة للسماعات الذكية .. جميع أجهزتك الذكية تتجسس عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تسعى فيه العديد من التقنيات الحديثة توفير كافة مميزات الراحة والأمان للمستخدمين، ظهرت العديد من مخاوف اختراق الخصوصية والتجسس التى تحيط بالمستخدمين، حيث وصلت بعض هذه الأجهزة إلى منازلهم، إذ نجد أن العديد من الأجهزة المنزلية الذكية أصبح بمقدورها الأن التجسس على المستخدمين، وفيما يلى نعرض أبرز هذه المحاولات كما يلى:

- السماعات الذكية:

كشف تقرير جديد أصدرته شركة McAfee للأمن الإلكترونى، أن أكثر من 25 مليون مساعد صوتى ذكى حول العالم مرتبطون بأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) فى المنازل، معرضون لخطر الاختراق المتزايد، حيث يستغل مجرمى الإنترنت مواطن الضعف البدائية، ووفقًا لـ McAfee "Mobile Threat Report”، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 550 % فى مخاطر أمن المستهلك المرتبطة بتطبيقات مزيفة وخبيثة فى النصف الثانى من عام 2018.

شبكات الـ 5G و4G:

كما اكتشف باحثون أمنيون ثلاث عيوب خطيرة فى شبكات الجيل الرابع والخامس، والتى يمكن استخدامها لاعتراض المكالمات الهاتفية وتتبع موقع شخص ما، إذ تعتمد الثغرة الأولى والتى تحمل اسم "توربيدو" على عيب فى بروتوكول الترحيل الذى يخطر الهواتف بالمكالمات الواردة والرسائل، والتى يمكن استغلالها لتتبع موقع الجهاز وفتح الباب لهجومين آخرين، أما الثغرة الأخرى والتى تحمل اسم Piercer، فتتيح لك تحديد رقم IMSI الفريد المرتبط بالمستخدم، مما يجعل من الممكن التجسس على المكالمات ومعلومات الموقع من خلال أجهزة مثل Stingrays حتى إذا كان لديك هاتف جديد يتمتع بشبكة 5G .

- التليفزيونات الذكية:

كما كشفت مجموعة وثائق نشرها موقع ويكيليكس سابقا أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يمكنها تحويل جهاز التليفزيون المنزلى إلى جهاز تنصت وأن تخترق تطبيقات التشفير الشائعة وربما تتحكم فى السيارات، حيث كشفت الوثائق أن CIA تستخدم برامج قرصنة سرية للتجسس على الأشخاص عبر التلفزيونات الذكية لتحويلها لميكروفونات سرية، حتى وإن كانت مغلقة.

- الثلاجات الذكية:

كذلك الأمر ينطبق على الثلاجات الذكية، إذ يمكن استخدامها لمراقبة المستخدمين ومعرفة كل ما يقومون به من عادات شرائية أو غيرها، كما يمكن استخدامها للتجسس على كل ما يقوله المستخدم أو كل ما يفعله داخل المنزل عبرها، وذلك دون أن يدرى أنه يجرى التجسس عليه.