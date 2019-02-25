كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أفضل ما تم الكشف عنه في المؤتمر العالمي لأجهزة المحمولة “MWC 2019”

متابعة-سنيار: عاد مؤتمر Mobile World Congress بكل قوة مع أكثر ابتكارات المحمول إثارة للاهتمام منذ سنوات، وقد هيمنت الهواتف القابلة للطي و 5 G على مؤتمر برشلونة، حيث كان من المستحيل تجنب هذه التوجهات الكبيرة في أكبر حدث للهاتف المحمول في العام.

وكما هو متوقع، سيطرت سامسونج وهواوي على المؤتمر مع هواتف مثل Galaxy S10 و Mate X القابلة للطي، كما فاجأت مايكروسوفت الحاضرين بسماعتها HoloLens 2.

وفيما يلي أفضل مختارات موقع “ماشابل” من MWC 2019، بالصور:

Samsung Galaxy S10: خلال المؤتمر، كشفت سامسونغ عن هواتف Galaxy S10 الثلاثة، S10e و S10 و S10 +، والتي تأتي بشاشات أكبر وأكثر وضوحًا وبطاريات أكبر وأداء أسرع والمزيد من الكاميرات وشحن لاسلكي، وكان هاتف Galaxy S10 نجم العرض.

نوكيا 9 PureView: بينما تتجه شركات الهواتف الذكية نحو ثلاثة كاميرات خلفية هذا العام ، تخطت نوكيا الجميع مع هاتفها Nokia 9 PureView الذي يضم 5 كاميرات خلفية، ويبدو أن الكاميرات الخمس في نوكيا 9 PureView هي أقوى نظام كاميرا للهواتف الذكية، فهي تجمع ما يصل إلى 60 ميغابكسل من البيانات لإنشاء صور مذهلة بمزيد من التفاصيل ونطاق ديناميكي.

مايكروسوفت HoloLens 2: رغم أن مؤتمر MWC مخصص في المقام الأول للهواتف، إلا أن مايكروسوفت، استغلت الحدث للكشف عن HoloLens2، وهي سماعة الرأس المختلطة الواقعية الجديدة، التي تتميز بكونها أكثر أناقة وأخف وزناً وأكثر راحة للارتداء، كما أنها أكثر قوة، ولديها مجال رؤية يزيد حجمه مرتين مقارنة بنظارات HoloLens الأولى، كما أنها أرخص أيضاً: 3500 دولار مقارنة بالنموذج الأول الذي يكلف 5000 دولار.

هواوي Mate X: كان هاتف Mate X من هواوي أفضل هاتف قابل للطي في MWC، ويتمتع Mate X بشاشات أكبر وتصميم أجمل وإمكانية اتصال أسرع بـ 5G، وهو لمحة رائعة لمستقبل تتحول فيه الهواتف إلى أجهزة لوحية والعكس، وسيكلفك 2،600 دولار عند إطلاقه في يونيو.

Oppo 10x optical zoom: لقد فاجأ عملاق التكنولوجيا الصيني الحضور قبل بضع سنوات بنظام كاميرا الزووم البصري 5x، وعادت الشركة هذا العام لإظهار تقنية تكبير بصري بدون ضياع 10 مرات.

Huawei MateBook X Pro (2019): إلى جانب الكشف عن هاتف Mate X القابل للطي، قامت شركة Huawei أيضًا بتحديث تطبيق MateBook X Pro، ولا يزال الكمبيوتر المحمول من الجيل الثاني الذي يعمل بنظام Windows 10 رقيقًا وخفيفًا كما كان من قبل، ولكنه يأتي مع معالجات أسرع من الجيل الثامن من إنتل، ورسومات NVIDIA أكثر قوة، وطرق جديدة لنقل الملفات بسرعة من هاتف Huawei بنقرة على مسند راحة اليد، ويمكن أن يصبح MateBook X Pro مجددًا أحد أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة لهذا العام .

Samsung Galaxy S10 5G: كانت هواتف 5G كثيرة في MWC، ولكن أفضل واحد كان Samsung Galaxy S10 5G، الذي يأتي مع شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة، وكاميرا خلفية رابعة، وبطارية ضخمة، وبالطبع اتصال 5G ، وسيصدر في الربع الثاني من العام.

LG V50 ThinQ: في الوقت الذي تطلق فيه هواتف قابلة للطي، قررت LG أن تسلك طريقًا مختلفًا من خلال تزويدها ببرنامج 5G الرائد، V50 ThinQ، مع شاشة قابلة للفصل (تباع بشكل منفصل)، والمثير هو إمكانية تمرير المحتوى من شاشة إلى أخرى باستخدام تمرير سريع بثلاثة أصابع.

Sony Xperia 1: يعتبر هاتف Xperia 1 أفضل هاتف من سوني منذ سنوات، فهو لا يشبه أي هاتف آخر في MWC، فهو غير مجهز بـ 5G أو تصميم قابل للطي، ولكنه يحتوي على شاشة عرض بدقة 21: 9 HDR OLED. الشاشة طويلة جدا وهناك ثلاث كاميرات خلفية.

Xiaomi Mi Mix 3 5G: هو واحد من عدد قليل من هواتف 5G التي تم الإعلان عنها في MWC بسعر معقول، حيث يكلف حوالي 680 دولار، وهو عبارة عن نسخة مجددة من Mi Mix 3 وترقية المعالج من شريحة Snapdragon 845 الأصلية إلى Snapdragon 855 الأكثر قوة.