Nubia Alpha هي ساعة ذكية يمكنك إرتداؤها مثل سوار، وهي تعمل كهاتف أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - الهواتف الذكية القابلة للطي رائعة لأنها تجلب الشاشات الكبيرة إلى جيبك. ولكن ماذا لو لم يكن من الضروري أن تدخل الهاتف في جيبك، ماذا لو كان بإمكانك طيه حول معصمك وإرتدائه كسوار؟

حسنًا، لقد جعلت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE هذا الحلم يتحول إلى حقيقة بعدما قامت بالكشف عن Nubia Alpha. هذه عبارة عن ساعة ذكية مزودة بشاشة OLED مرنة بحجم 4 إنش، تم إنتاجها بالتعاون مع شركة Visionox. نظرًا لأن هذا الجهاز يهدف في الأساس ليعمل كساعة ذكية، فالشاشة ستكون ضيقة نسبيًا وطويلة جدًا مع العلم بأنها ستمتاز أيضًا بدقة 192×960 بكسل.

Nubia Alpha عبارة بالفعل عن ساعة ذكية، فهي مزودة بالمعالج Snapdragon Wear 2100، وتضم 1GB من الذاكرة العشوائية و8GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية تأتي كذلك مع نظام تشغيل خاص يعتمد على الإيماءات الحركية والتفاعل في الهواء. وبالنسبة للبطارية التي تبلغ سعتها 500mAh، فهي تعد بيوم أو يومين من الإستخدام.

هذه الساعة الذكية الفريدة من نوعها تأتي كذلك مع نسخة تضم بطاقة SIM الإلكترونية ” eSIM ” من أجل المكالمات الهاتفية وربط الإتصال بشبكات الجيل الرابع 4G LTE. وبالنسبة للنسخة الأخرى من هذه الساعة الذكية، فهي تقترن بهاتفك الذكي عن طريق البلوتوث وبالإنترنت عن طريق WiFi.

إذا قررت الإستغناء عن الهاتف، فبإمكانك إستخدام كاميرا 5 ميغابكسل لإجراء محادثات الفيديو وإلتقاط الصور. فقط قم بتدوير معصمك لتوجيه الكاميرا إلى الوضعية الصحيحة، وهناك الكثير من الشاشة لتغيير زاوية المشاهدة وإبقائها ضمن المشهد.

Nubia Alpha تضم هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين تم طلاء الشاشة بمادة البوليميد المقاومة للحرارة. النسخة الذهبية من هذه الساعة الذكية هي مصقولة بالذهب، عيار 18 قيراط. وكما يمكنك أن تتوقع، فجميع طرازات هذه الساعة الذكية مصممة لمقاومة المياه والغبار، كما تم تطويرها لتوفير جميع الميزات الصحية المعتادة التي تتوقعها من الساعة الذكية مع العلم بأنها تضم أيضًا مستشعر ضربات القلب، وتستطيع تتبع نومك.

سيتم إطلاق النسخة العادية من الساعة الذكية الجديدة Nubia Alpha في شهر أبريل المقبل بسعر 450 يورو علمًا أنها ستكون متوفرة باللون الأسود فقط. أما بخصوص نسخة eSIM، فهي ستكلف 550 يورو، في حين ستكلف النسخة المرصعة بالذهب نحو 650 يورو. شركة الإتصالات الصينية China Telecom هي من ستحصل أولا على هذه الساعة الذكية في شهر أبريل، ولكنها ستصل بعد ذلك إلى أوروبا في الربع الثالث من هذا العام، وإلى أمريكا الشمالية في الربع الرابع من هذا العام.

من ناحية أخرى، قامت العلامة التجارية Nubia كذلك اليوم بالكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Nubia Pods. وستكون هذه السماعات اللاسلكية الجديدة متوفرة على الصعيد العالمي بدءًا من شهر أبريل المقبل بسعر 100 يورو.