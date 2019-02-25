شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تكشف عن مشروع لتزويد المناطق النائية ببنية تحتية لشبكات الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات معرض MWC 2019، كشفت شركة فيس بوك عن عقد عدد من الشراكات والمشاريع التنموية التنقية فى عدد من الدولة بما فى ذلك "بيرو ونيجيريا وجنوب إفريقيا"، وذلك من أجل العمل على تغطية المناطق النائية بتقنيات الاتصال ضمن مشاريع مفتوحة المصدر تستطيع جميع شبكات الاتصال الاستفادة ومنها.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، فقد أعلنت فيس بوك عن إجراء شراكة فى دولة بيرو مع شركة الاتصالات الاسبانية متعددة الجنسيات Telefonica، وكذلك بنك IDB لتنمية الدول أمريكا اللاتينية وCAF، وذلك ضمن مشروع لتزويد خدمة الانترنت يدعى Internet para Todos، والذى تسعى فيس بوك من خلاله لتوفير خدمة الانترنت من الجيل الثالث والرابع لجميع المناطق النائية فى الدولة ضمن نطاق اتصالات مفتوح المصدر متنقل.

حيث سيسمح ذلك لحوالى 100 مليون من سكان المناطق النائية فى أمريكا اللاتينية من التمتع بخدمات الاتصال السريعة عبر الهاتف المحمول وذلك بتقنيات 3Gو 4G.

كما أعلنت فيس بوك عن شراكة فى مشروع أخر فى "نيجيريا" يسعى لتزويد شبكة من 750 كم من ألياف الاتصالات مفتوحة المصدر، وذلك لتتيح إمكانية الاتصال لحوالى مليون شخص عبر شراكة مع عدد من السلطات المحلية فى المنطقة على سياق مشابه لما قامت به فى وقت سابق فى أوغندا.

كذلك أعلنت فيس بوك عن شراكة بواسطة خدمتها للاتصال اللاسلكى Express Wi-Fi فى "جنوب أفريقيا" مع شركة الاتصالات هناك Cell C وكذلك شركة جلوب فى الفلبين، وعدد من الشركات الأخرى فى كل من تنزانيا وكينيا ونيجيريا والهند، حيث يكمن الغرض من خدمة Express Wi-Fi تكوين نطاق للعمل المشترك مع مزودى خدمات الانترنت وشركات الاتصالات للمساعدة فى بناء شبكات لاسلكية خاصة بهم.