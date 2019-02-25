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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..ثغرات خطيرة بشبكات 4G و 5G وناسا تحذر من جيل جليدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم عددا من الأخبار والقضايا التكنولوجية التى ستغير من مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة، بدءا من الاعلان عن مهمة أول رائد فضاء إماراتى، وصولا إلى إعلان الهند عن أول روبوت للعمل فى قوات الأمن، ونستعرض فيما يلى حصاد التكنولوجيا أهم هذه الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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