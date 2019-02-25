تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا..ثغرات خطيرة بشبكات 4G و 5G وناسا تحذر من جيل جليدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم عددا من الأخبار والقضايا التكنولوجية التى ستغير من مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة، بدءا من الاعلان عن مهمة أول رائد فضاء إماراتى، وصولا إلى إعلان الهند عن أول روبوت للعمل فى قوات الأمن، ونستعرض فيما يلى حصاد التكنولوجيا أهم هذه الأخبار فيديو معلوماتى.. 7 إجراءات لحماية حساب الإنترنت البنكى من الاختراق الهند تعين أول شرطى روبوتى فى قوات الأمن‎ خوارزمية جديدة تحرز تقدمًا كبيرًا فى كتابة النصوص وسط مخاوف العلماء‎ أمازون تطلق مبادرة لجعل عمليات تسليم البضائع صديقة للبيئة‎ تعرف على مهمة أول رائد فضاء إماراتى وموعد انطلاق رحلته باحثون يكتشفون ثغرات خطيرة بشبكات 4G و 5G تتجسس على المستخدمين Advertisements شركة صينية تطور جهازا لتعقب الدجاج والتأكد من صحته مايكروسوفت تكشف رسميا عن نظارة HoloLens 2 أبل تتمكن من بيع 1.6 مليون وحدة منHomePod خلال الربع الأخير من 2018 ناسا تحذر: جبل جليدى فى حجم لندن على وشك الانفصال عن القطب الجنوبى

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