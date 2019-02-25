شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن منصة لتطوير الروبوتات خلال MWC19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "كوالكوم" عن منصة جديدة لمساعدة المطورين على تطوير الروبوتات من ناحيتى العتاد والبرمجيات، حيث تحمل المنصة الجديدة اسم RB3، والتى تم بناؤها على ما تم تعلمه حتى الآن فى مجالى الروبوت والطائرات بدون طيار، حيث ستوفر المنصة الجديدة اتصالات الجيل الرابع، ومن المنتظر أن تدعم فى وقت لاحق اتصالات الجيل الخامس، فضلا عن محرك الذكاء الاصطناعى ومعالجات المستشعرات المختلفة مثل رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للمحيط والملاحة والحركة.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فتسعى كوالكوم من خلال منصتها الجديدة لمساعدة مخترعى الروبوت للتطور بسرعة، فضلا عن الاستفادة من مشاريعهم بشكل تجارى، وذلك من خلال التطبيقات الجديدة التى يمكن استخدام الروبوت فيها أكثر من مجال الصناعة.

وقد تبنت العديد من الشركات Anki, Misty وJD منصة كوالكوم الجديدة التى تدعم العمل مع منصة RoboMaker من أمازون ونظام التشغيل أوبنتو.

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