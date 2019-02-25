شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بفضل التكنولوجيا.. قريبا يمكنك غسل أسنانك بالزجاج بدلا من المعجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت مجموعة من العلماء طريقة يمكن أن تحول الفضلات إلى أى شيء، بدءا من الإطارات وصولا إلى معجون الأسنان، ففى الوقت الحالى لا يمكن إعادة تدوير سوى كمية صغيرة من الزجاج، لكن الباحثين توصلوا إلى طريقة لإعادة تدوير كميات كبيرة من الزجاج وتحويلها إلى عناصر مفيدة.

وقال الدكتور ريس بيرى فى جامعة كوينزلاند إن المادة الكيميائية الموجودة فى المنظفات يمكن أن تكسر الزجاج وتفصل كمية من السليكا - وهو عنصر أساسى فى معجون الأسنان، ثم يتم استخراجه للاستخدام فى عدد من الأغراض التجارية، مثل المنظفات، أو حتى فى سماد المحاصيل، فبسبب الجهد اللازم لتصنيف الأجزاء متناهية الصغر بالزجاج، يتم الاتجاه إلى التخلص منه أو تخزينه أو إرساله إلى مكب النفايات، لكن تمكن بيرى والأستاذ داميان باتستون من جامعة كوينزلاند من تحويل الشظايا الصغيرة إلى سيليكات سائلة.

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وتستخدم السيليكات فى الصناعة كمواد لاصقة، ومواد تنظيف، ومكونات فى مركبات التنظيف، والأسمنت، والمجلدات، والطلاءات.

وأضاف بيرى: "نحن نأخذ الزجاج المهدور الذى يذهب حاليا إلى مكب النفايات لأنه أصغر من أن يتم فرزه، ونقوم بتحليله فى مادة كيميائية يعرفها معظم الناس على أنها منظف، وبمجرد أن يتم ذلك، يمكن استخدامها لصنع أشياء مثل الإطارات أو المنظفات أو هلام السيليكا، ويمكننا الحصول على كل السيليكات من الزجاج، فالزجاج يتكون من 70 إلى 75 فى المئة من السيليكا، وتحتاج إلى حوالى 1.3 كيلوجرام من الزجاج لصنع 1 كيلوجرام من السيليكا، ومعظم ذلك يدخل إلى المنتجات القابلة للبيع، لذلك لدينا نفايات قليلة جدًا فى نهاية الأمر".

تتطلب هذه التقنية طاقة قليلة نسبيًا، على عكس الطرق التقليدية لإنتاج السيليكات السائلة، مما يجعلها أرخص كثيرًا.