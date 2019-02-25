نوكيا الجديد بـ 5 كاميرات خارقة.. صور وأسعار ومواصفات

لم تفوت نوكيا الفنلندية فرصة مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية في برشلونة دون الإعلان عن تأكيد عودتها القوية إلى السوق العالمية، بالكشف عن هاتف جديد يمتلك مزايا مذهلة.

هاتف نوكيا الجديد، يحمل اسم "بيور فيو"، ويتضمن 5 كاميرات تعمل في نفس الوقت، لتقدم صورا فائقة الجودة بدقة تصل إلى 240 ميجابكسل.

وحسب تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية، فإن الكاميرات الخمسة في "بيور فيو" تحتوي على أجهزة استشعار تتميز بالقدرة على امتصاص الضوء بمعدل أكثر من 10 أضعاف الهواتف الأخرى. ووصفت الصحيفة هذه الكاميرات بأنها خارقة.

ويعتمد الهاتف على تقنية...