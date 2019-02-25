أوبو تكشف عن هاتف ذكي قابل للطي لن يعجب هواوي

كشفت شركة أوبو اليوم النقاب عن هاتفها الذكي القابل للطي، الذي كانت تعتزم الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي ينطلق اليوم الإثنين بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكنها عدلت عن الأمر في اللحظات الأخيرة.

ولكن يبدو أن إعلان شركة هواوي عن هاتفها الذكي القابل للطي، “ميت إكس” Mate X، يوم الأحد جعل أوبو تعلن عن هاتفها الذكي القابل للطي وذلك من خلال نشر نائب رئيس الشركة، بريان شن، صورًا للهاتف على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو” Weibo.

ويبدو أن الشركة الصينية، التي كانت أول من عقد حدثًا خلال MWC 2019 أول أمس السبت بالإعلان عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، قررت الإعلان عن هاتفها القابل للطي لأن هاتف هواوي يقدم ذات التصميم، ولا تريد أن يُقال إنها تقلدها بعد الإعلان عن الهاتف في وقت لاحق.

وبالفعل، يقدمان الهاتفان القابلان للطي من هواوي وأوبو ذات التصميم، فيما يتعلق بآلية طي الشاشة وفتحها، بالإضافة إلى الشريط الجانبي، الذي يتضمن زر التشغيل ومنفذ USB، كما يتضمن الكاميرات.

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وقال نائب رئيس الشركة شن إن الشركة كانت تعتزم الإعلان عن الهاتف خلال مؤتمرها يوم السبت الماضي، ولكنها عدلت عن الفكرة في اللحظات الأخيرة، وذلك في سبيل التركيز على هاتف الجيل الخامس ونظام الكاميرا الذي يقدم تقريبًا بصريًا حقيقيًا بعشرة أضعاف 10x.

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ولا يُعلم بعد من من الشركتين قلدت الأخرى، هل قلدت هواوي تصميم الهاتف القابل للطي من أوبو، وسارعت إلى الإعلان عن هاتفها، أم أن أوبو قلدت هواوي، خاصةً بعد أن تسربت صور هاتف Mate X قبل مدة.

يُشار إلى أن سوق الهواتف الذكية سيشهد خلال الأيام القادمة تنافسًا بين الشركات للإعلان عن إطلاق هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما قد ينضم بعضها إلى هواوي وسامسونج التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن أول هاتف ذكي قابل للطي، “جالاكسي فولد” Galaxy Fold، إلى جانب أربعة طرازات من هاتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديد.