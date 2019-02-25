كوالكوم تجلب شبكات 5G إلى الحواسيب والسيارات والمنازل

كشفت كوالكوم، التي تهيمن على عالم الهواتف الذكية، في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية عن منصات جديدة لمنتجات السيارات والروبوتات والحواسيب، وكما فعلت سابقًا مع المعالجات الدقيقة، فإنها تقوم بتوسيع مجموعة أجهزة مودم شبكات الجيل الخامس 5G لاستهداف أسواق محددة خارج الهواتف الذكية.

وعرضت الشركة منصة Snapdragon Automotive 5G التي تتميز بدعم C-V2X، وهي تقنية تمكن المركبات من التواصل مع بعضها البعض، وكذلك مع الأجهزة الأخرى المتصلة القريبة، بالإضافة إلى منصة Snapdragon 8cx 5G و Robotics RB3.

ويشكل تحركها في سوق أجهزة الحواسيب الشخصية الخطوة الأكثر إثارة للاهتمام، ويقول أليكس كاتوزيان Alex Katouzian، نائب رئيس شركة كوالكوم: “كانت منصاتنا أول من جلب جيجابت، والآن LTE متعدد الجيجابت إلى جهاز الحاسب الشخصي”.

وأضاف أن كوالكوم جلبت عمر البطارية الطويل الذي يمتد إلى عدة أيام على الحاسب الشخصي، وأنها تعيد الابتكار مرة أخرى عبر منصة الحوسبة Snapdragon 8cx 5G لتقديم أفضل تقنيات الحوسبة والاتصال لديها في منصة واحدة تجعل المؤسسات معاصرة للطفرة التكنولوجية.

وأعلنت الشركة في الخريف الماضي عن Snapdragon 8cx، وتتوقع أن تشاهد أجهزة الحاسب المصنعة من قبل الشركاء والقائمة على هذه الرقاقات في السوق بحلول النصف الثاني من عام 2019.

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ويفترض أن تكون أجهزة الحاسب المستندة إلى Snapdragon 8cx قادرة على الاستفادة من مودم Snapdragon X55 5G الذي أعلن عنه حديثًا، والذي يعد بسرعات تنزيل تصل إلى 7 جيجابت في الثانية.

وتستفيد أجهزة الحاسب هذه من المزايا الأخرى الكامنة في منصة حوسبة كوالكوم Snapdragon 8cx 5G، والتي توفر أكثر من 20 ساعة من عمر البطارية أثناء الاستخدام وأسابيع في وضع الاستعداد، والتشغيل الصامت بدون مروحة.

وبالإضافة إلى أجهزة الحاسب، فقد أعلنت كوالكوم أيضًا عن أجزاء 5G لمحطات القاعدة اللاسلكية المنزلية، والتي من المفترض أن يتم بيعها من قبل شركات المحمول مثل فيريزون Verizon.

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كما تتوفر هذه الأجزاء للسيارات، حيث من المتوقع أن تضيف شركات صناعة السيارات قدرات شبكات الجيل الخامس 5G لاختيار المركبات في أقرب وقت من هذا العام، كما تقول كوالكوم، وجعلها متاحة لمركبات الإنتاج في عام 2021.

وتدعم منصة Automotive 5G تقنية DSDA، والتي تدعي الشركة أنها الأولى من نوعها في هذا المجال، وكما يوحي اسمها، فإنها توفر دعمًا للاتصال السحابي بسرعات تصل إلى عدة جيجابت.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت كوالكوم النقاب عن QCA6696، وهي شريحة مع دعم مدمج لمعيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6، وهو أحدث معيار لاسلكي، مخصصة لأنظمة المعلومات والترفيه في السيارة.

وتتميز رقاقة QCA6696 بشبكة Wi-Fi 6 مزدوجة، والتي يمكنها توفير معدل نقل يصل إلى 1.8 جيجابت في الثانية، وتدعم النسخ المتطابق للشاشة من الأجهزة المتوافقة والكاميرات اللاسلكية الاحتياطية.

كما أنها تدعم تقنية Bluetooth 5.1، وتقنية aptX للصوتيات المتوافقة مع الشركة، وهي متوافقة مع أحدث بروتوكول أمان WPA3.

وعرضت كوالكوم منصة Robotics RB3 لتشغيل منصات الروبوتات، وهي أول منصة متكامل للشركة تدعم مجموعة مخصصة من الأجهزة والبرامج والأدوات الأخرى.

ويتواجد نظام Snapdragon 845 المصنع وفق تقنية 10 نانومتر والمحسن بشكل كبير بالنسبة للطائرات بدون طيار وغيرها من الأجهزة الآلية في قلب منصة Robotics RB3، ويدعم هذا النظام اتصال 4G/LTE، ومحرك الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة الذي ينفذ مهام التعلم الآلي والرؤية الحاسوبية على الجهاز نفسه.

كما تدعم المنصة مستشعر للإدراك وإمكانية قياس المسافات لتحديد المواقع ورسم الخرائط والملاحة والاتصال اللاسلكي، وقالت كوالكوم إنها تخطط لتقديم دعم اتصال بشبكات الجيل الخامس 5G إلى منصة RB3 في وقت لاحق من هذا العام.

وتوفر منصة Robotics RB3 دعمًا لتخصيص المحتوى عبر اختبار نظام التشغيل لينكس أو نظام تشغيل الروبوتات ROS أو نظام أمازون RoboMaker.