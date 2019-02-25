سامسونج تجلب مزايا الهواتف الرائدة إلى هاتفي Galaxy A50 و…

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن سلسلة جديدة من هواتف “جالاكسي أي” Galaxy A مع ما قالت إنها ترقيات لميزات أساسية، وتنتمي هذه الهواتف إلى فئة الهواتف المتوسطة التي تستهدف الشريحة الأوسع من المستخدمين حول العالم، خاصةً في الدول النامية.

وقالت الشركة الكورية في منشور على مدونتها إنها سوف تطلق عددًا من الهواتف الجديدة من سلسلة Galaxy A، ولكن إعلان اليوم يتضمن هاتفين فقط، وهما “جالاكسي أي30” Galaxy A30 و “جالاكسي أي50” Galaxy A50، اللذان ينتميان إلى الفئة المتوسطة.

وأضافت سامسونج أن جهازي Galaxy A50 و Galaxy A30 “يقدمان تحسينات على ميزات الجهاز الأساسية الأكثر أهمية، بما في ذلك تقديم تجربة مشاهدة غامرة وأداء طويل الأمد وكاميرا تلتقط العالم كما تراه”.

ويمتاز الهاتفان بأنهما يجلبان شاشة Infinity-U ذات النتوء إلى هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة، كما أن هاتف Galaxy A50 يتمتع بثلاث كاميرات خلفية، في حين يملك هاتف Galaxy A30 كاميرا خلفية مزدوجة.

كما يمتاز هاتف Galaxy A50 عن أخيه الأصغر بأنه يضم حساس بصمة ضمن الشاشة، وهو أول هاتف متوسط المواصفات من سامسونج يقدم هذه الميزة.

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وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم Galaxy A50 شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 2340×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية Micro SD.

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ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 7.7 ميليمترات، معالجًا ثماني النوى بتردد 2.3 جيجاهرتز، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة. وتأتي الكاميرات الخلفية الثلاث بدقة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة F1.7 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.2 للثانية، وبدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.2 للثالثة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 25 ميجابكسل أيضًا مع فتحة عدسة F2.0.

ويدعم الجهاز عددًا من المزايا الإضافية، مثل الشحن السريع، وخدمة الدفع الإلكتروني من سامسونج Samsung Pay، ومساعدها الرقمي “بيكسبي” Bixby، وهو سوف يتوفر بأربعة ألوان، هي الأبيض والأسود والأزرق والمرجاني.

أما هاتف Galaxy A30، فهو يشترك مع Galaxy A50 في بعض المواصفات، مثل الشاشة، والبطارية. ولكنه يختلف في دقة الكاميرات والذواكر.

ويقدم Galaxy A30 ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت. ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 جيجاهرتز. أما الكاميرات، فالخلفية المزدوجة، فتأتي الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة F1.7، والثانوية بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.2، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة F2.0.

هذا، ولم تتطرق سامسونج في منشورها إلى موعد طرح هاتفي Galaxy A50 و Galaxy A30 في الأسواق، كما لم تتطرق إلى السعر المقرر للهاتفين.