ZTE تكشف عن هاتفي Axon 10 Pro 5G و Blade V10

كشفت شركة دي تي إي ZTE النقاب في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية عن هاتفها الداعم لشبكات الجيل الخامس Axon 10 Pro 5G، إلى جانب هاتف Blade V10 المتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ZTE Axon 10 Pro 5G

ZTE Axon 10 Pro 5G

يعد جهاز Axon 10 Pro 5G أحدث جهاز من صانع الهاتف الصيني، وأول هاتف من ZTE داعم لشبكات الجيل الخامس، حيث تم تجهيزه بمعالج Snapdragon 855 ومودم SDX50 5G من كوالكوم، مما يساعد على الوصول إلى سرعة تنزيل تصل إلى 2 جيجابت في الثانية، وذلك وفقًا لشركة ZTE.

ويحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة الممتدة من الحافة إلى الحافة على غرار جهاز Galaxy S10 و OnePlus 6T، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية داعمة لقدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعرف على المشهد، وتشمل الكاميرا الخلفية على عدسة بزاوية واسعة وعدسة قياسية وعدسة مقربة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

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ووفقًا لـ ZTE، فإن هاتف Axon 10 Pro 5G يتميز أيضًا بمحرك أداء ذكائي اصطناعي يقوم بتعديل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات وذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة باستخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، كما يستخدم هذا المحرك أيضًا لأشياء مثل كاميرا الحركة والتعرف على المشهد وغير ذلك الكثير.

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وامتنعت الشركة عن تسليط الضوء على تفاصيل العتاد الأخرى، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي أو مساحة التخزين الداخلي أو خصائص الشاشة أو الاتصال، ومن المفترض أن يتوفر جهاز Axon 10 Pro 5G في النصف الأول من هذا العام في أوروبا والصين.

ZTE Blade V10

ZTE Blade V10ZTE Blade V10

كما أطلقت ZTE هاتف آخر يسمى Blade V10، والذي يتميز بوجود كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل داعمة أيضًا لقدرات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على المشهد و Smart Selfie، مع وجود كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة 16 وعدسة لاستشعار العمق بدقة 5 ميجابيكسل، فيما يحتوي الجهاز على شاشة بقياس 6.3 إنش بدقة 2280×1080 بيكسل بكثافة 440 بيكسل بالإنش.

ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد باي 9.0، وهو مزود بمعالج ثماني الأنوية بتردد 2.1 جيجاهيرتز غير محدد بعد، مع 3/4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وبطارية بسعة 3200 ميلي أمبير، ومنفذ USB Type-C، ومستشعر بصمة الإصبع المتواجد في الجزء الخلفي.

وتخطط ZTE لبيع الهاتف الذي يتوفر بعدة ألوان هي الأسود والأزرق والأخضر في الصين وبلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية ابتداءً من الشهر المقبل، وبالرغم من عدم إصدار التسعير، فقد قال ممثل ZTE إنه يجب أن نتوقع أن يكلف الهاتف حوالي 300 دولار.

كما وفرت الشركة نسخة أرخص من Blade V10، والتي تعرف باسم Blade V10 Vita، البالغة تكلفتها حوالي 200 دولار، لكنها تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.