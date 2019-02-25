ألكاتيل تعرض هواتف ذكية منخفضة التكلفة بميزات أساسية

عرضت شركة ألكاتيل Alcatel لصناعة الهواتف الذكية في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية ثلاث هواتف ذكية جديدة وجهاز لوحي منخفضة التكلفة، والتي تجلب معها ميزات رئيسية متطورة.

Alcatel 3

يعد هاتف Alcatel 3 نسخة 2019 الأكثر إثارة للاهتمام من القادمين الجدد الثلاثة، والذي يتميز بشاشة بقياس 5.94 إنش بدقة 1560×720 بيكسل ونسبة العرض 19.5:9 مع نتوء صغير جدًا وكثافة 289 بيكسل لكل إنش، ومعالج Snapdragon 439 من كوالكوم ثماني الأنوية، وبطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

كما يتضمن الجهاز 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا خلفية مزدوجة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع إمكانية برامج تجميل الوجوه، وقارئ بصمات الأصابع، وميزة فك القفل عن طريق التعرف على الوجه.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتأتي الكاميرات الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل و 5 ميجابيكسل، مع إمكانية التعرف على 21 مشهدًا مختلفًا وتعديل الإعدادات تلقائيًا وفقًا لذلك، بالإضافة إلى تأثيرات bokeh.

ويتم تضمين الكاميرا الثانوية بميزة Google Lens، والتي تساعدك في البحث عما تشاهده، وإنجاز المهام بشكل أسرع والعثور على المنتجات عبر الإنترنت، ونسخ النص ولصقه، ومعرفة المزيد عن المعالم، وإضافة أحداث إلى التقويم، والبحث عن ملصقات الأفلام، وتحديد النباتات.

وتبلغ تكلفة نسخة 3/32 جيجابايت حوالي 180 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة نسخة 4/64 جيجابايت حوالي 210 دولار أمريكي، مما يجعل هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للعديد من المستخدمين الباحثين عن مثل هذا القدر من مساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي مقابل هذه التكلفة المنخفضة.

Alcatel 3L

يتشابه ألكاتيل Alcatel 3L كثيرًا مع هاتف Alcatel 3 نسخة 2019 الأكبر، لكن الاختلاف الأهم بينه وبين شقيقه الأكثر تكلفة يتمثل في امتلاكه معالج Snapdragon 429 رباعي الأنوية، و 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 16 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

Advertisements

كما يفتقر الجهاز إلى قارئ بصمات الأصابع، إلى جانب تصميم الجهة الخلفية الأقل تميزًا، ويكلف هذا الجهاز حوالي 160 دولار أمريكي عندما يتم طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

ويوفر كلا الجهازين رموز الواقع الغامر التعبيرية AR emoji، فيما تعمل الكاميرا الأمامية على تتبع حركة الوجه وتحاكي الوجه والفم والعينين والحواجب على الشخصية الرقمية الظاهرة على الشاشة.

Alcatel 1S

خصصت الشركة هاتف Alcatel 1S للمبتدئين، وذلك عبر تضمينه شاشة بقياس 5.5 إنش بدقة 1440×720 ونسبة عرض 18:9، مع معالج Spreadtrum ثماني الأنوية منخفض القدرة، و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وقارئ بصمات الأصابع، وميزة فك القفل عبر التعرف على الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13+2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 3060 ميلي أمبير، وذلك مقابل حوالي 120 دولار أمريكي.

Alcatel 3T 10

عرضت ألكاتيل حاسبها اللوحي العامل بنظام التشغيل أندرويد المسمى Alcatel 3T 10، وهو عبارة عن شاشة كبيرة بقياس 10 إنش تتيح لك الاستمتاع بعالم من الترفيه السينمائي، مع اتصال 4G، ومكبرات صوت مزدوجة أمامية، وبطارية بسعة 4080 ميلي أمبير تدوم طويلاً، وأندرويد باي 9 Android Pie، ومساعد جول الذكي Google Assistant.

ويتميز هذا الجهاز بإضافات اختيارية لتشغيل الصوت يمكن توصيلها بالجهاز اللوحي للحصول على صوت قوي وعميق، مع ما يصل إلى سبع ساعات من الموسيقى بدون توقف أثناء التنقل، كما يوفر الجهاز مركز معلومات يظهر على الشاشة جميع المعلومات التي تحتاجها في لمحة مع إمكانية الوصول الفوري إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا في الجهاز اللوحي والصور والتقويم والموسيقى وتوقعات الطقس.

ويوفر Alcatel 3T 10 ميزة التعرف على الصوت DSP على بعد يصل إلى ثلاثة أمتار، مما يتيح للمستخدم إمكانية التحكم من خلال الصوت بدون الحاجة إلى استخدام اليدين لتشغيل الأفلام أو الموسيقى والإجابة عن الأسئلة والمزيد، وذلك مقابل تكلفة تبلغ حوالي 200 دولار أمريكي.