تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Redmi Note 7 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Redmi للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 7 Pro خلال الأيام القادمة، واليوم بدأت التسريبات المصورة للهاتف في الإنطلاق بالفعل على شبكة الإنترنت، والتي كشفت عن تصميم ومواصفات الهاتف المرتقب.

كشفت تسريبات TENAA عن أحدث الصور المميزة بأعلى جودة لهاتف Redmi Note 7 Pro، حيث من المقرر وفقاً للتسريبات أن ينطلق هذا الإصدار بألوان الأزرق، الأحمر إلى جانب الأسود.

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 7 Pro في 28 من فبراير، على أن يعقد مؤتمر الشركة في الصين، حيث من المقرر أن يضم هاتف Redmi Note 7 Pro ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً من المنتظر أن ينطلق هاتف Redmi Note 7 Pro مع مستشعر سوني بدقة 48 ميجا بيكسل، كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 675.

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