تكنولوجيا: أحدث بطاقة microSD سعة 1TB من Micron وWestern Digital في مؤتمر #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كلاً من Micron وWestern Digital عن أحدث الإصدارات من بطاقة الذاكرة الخارجية Micron c200 المميزة بسعة 1 تيرابايت خلال مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة.
تنتقل تقنية بطاقات الذاكرة الخارجية إلى مستوى جديد هذا العام، مع سعة تخزين أكبر تصل إلى 1 تيربايت، حيث قدمت كلاً من Micron وWestern Digital أحدث الإصدارات من بطاقة الذاكرة الخارجية microSDXC UHS-I المميزة بسعة 1 تيرابايت خلال مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة.
وتأتي السعة الجديدة في بطاقة microSDXC UHS-I التي تقدم بعنوان Micron c200 أو SanDisk Extreme microSDXC UHS-I لدعم المستخدمين بمساحة أكبر للتخزين، مع دعم الألعاب وميزة تصوير بدقة 4K.
كما تقدم Micron بطاقة الذاكرة بتقنية 3D NAND مع CMOS وأيضاً عدد 96 طبقة من QLC، وذلك لدعم أكبر سعة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت.
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