تكنولوجيا: أحدث بطاقة microSD سعة 1TB من Micron وWestern Digital في مؤتمر #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كلاً من Micron وWestern Digital عن أحدث الإصدارات من بطاقة الذاكرة الخارجية Micron c200 المميزة بسعة 1 تيرابايت خلال مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة.

تنتقل تقنية بطاقات الذاكرة الخارجية إلى مستوى جديد هذا العام، مع سعة تخزين أكبر تصل إلى 1 تيربايت، حيث قدمت كلاً من Micron وWestern Digital أحدث الإصدارات من بطاقة الذاكرة الخارجية microSDXC UHS-I المميزة بسعة 1 تيرابايت خلال مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة.

وتأتي السعة الجديدة في بطاقة microSDXC UHS-I التي تقدم بعنوان Micron c200 أو SanDisk Extreme microSDXC UHS-I لدعم المستخدمين بمساحة أكبر للتخزين، مع دعم الألعاب وميزة تصوير بدقة 4K.

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كما تقدم Micron بطاقة الذاكرة بتقنية 3D NAND مع CMOS وأيضاً عدد 96 طبقة من QLC، وذلك لدعم أكبر سعة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت.

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