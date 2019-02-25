فيديو ترويجي جديد من سامسونج يتيح للهاتف Galaxy Fold التعبير عن تميزه بنفسه

فاطمة أيت طالب - دبي - المستقبل وصل، ولكن من دون الكثير من الضجة. قامت شركة سامسونج بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب تحت عنوان ” تعرف على Galaxy Fold “، وهو فيديو يكاد يكون هادئًا تمامًا. كل ما تسمعه هو صوت طي وفتح الهاتف والتنبيه عندما يتم البدء بشحن الساعة الذكية Galaxy Watch Active بفضل تقنية الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare.

المفصل الفريد من نوعه يسمح بطي وفتح الهاتف بسلاسة مع حماية الشاشة لجعلها لا تصدر أي صوت. يمكن تخصيص غطاء هذا المفصل. وبما أنك ستدفع 1980 دولار أمريكي مقابل الهاتف، فقد تحصل أيضًا على أشياء أخرى مميزة.

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ثم هناك الكاميرات، فبإمكانك إلتقاط صور السلفي بإستخدام كاميرا واحدة في الأمام عندما يكون الهاتف مغلقًا أو إلتقاط صورة بإستخدام الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تضم عدسة واسعة، وأخرى واسعة جدًا، إضافة إلى عدسة مقربة. وإذا كان الهاتف مفتوحًا، فهناك كاميرا أمامية مزدوجة جديدة يمكن إستخدامها بدلا من تلك الموجود في الجانب الخارجي للجهاز. قد ترغب في جعل الهاتف مفتوحًا حتى عندما تقوم بإلتقاط الصور بإستخدام الكاميرا الخلفية، فالشاشة الكبيرة القابلة للطي التي يبلغ حجمها 7.3 إنش تجعل مهمة تأطير الصورة سهلة وممتعة.

نعتقد أن المقدم لا يحتاج إلى التحدث عندما يقول الهاتف أنه ” رائع ” بصمت. ولكن هناك الكثير من الهواتف الذكية القابلة للطي المنافسة التي ستصل قريبًا، وستكون المعركة الحقيقية هي جلب هذه التصاميم المبتكرة إلى السوق.