الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Blade V10 مع شاشة 6.3 إنش بدقة +FullHD

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن هاتفها الرائد الجديد ZTE Axon 10 Pro 5G، فقد قامت شركة ZTE كذلك اليوم في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر ينتمي إلى الفئة المتوسطة يدعى ZTE Blade V10.

الهاتف ZTE Blade V10 الجديد يضم شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى بتردد 2.1GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB.

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الهاتف ZTE Blade V10 يضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، كما أنه يضم بطارية بسعة 3100mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ومستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية.

في الوقت الراهن، نحن نعلم بأن هذا الهاتف سيشق طريقه إلى كل من أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية في وقت ما خلال شهر مارس المقبل. ومع ذلك، لا تزال المعلومات المتعلقة بالسعر غير متوفرة لدينا في الوقت الحالي.