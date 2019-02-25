شركة ZTE تزيح الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - على غرار الشركات الكبرى، قامت شركة ZTE بدورها الآن بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، وقد قررت الشركة الصينية أن تطلق على هذا الهاتف إسم ZTE Axon 10 Pro 5G.

كما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد يضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، والمودم Snapdragon X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة ZTE بتزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED تمتاز بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD مع العلم بأنها تضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 20 ميغابكسل.

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وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الجديد كذلك بذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وبذاكرة داخلية بحجم 128GB، كما تم تزويده أيضًا بثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 20 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثالث مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة عادية بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة واسعة، والكاميرا الثالثة عدسة مقربة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G وكم سيكلف، ونظرًا إلى أنه يضم مواصفات تقنية راقية ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهو لن يكون رخيصًا على الإطلاق.