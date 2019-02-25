شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتمكن من بيع 1.6 مليون وحدة منHomePod خلال الربع الأخير من 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن شركة أبل تمكنت من بيع ما يصل إلى 1.6 مليون وحدة من مكبر الصوت الذكى HomePod فى الربع الأخير من العام 2018، وذلك وفقا لبحث أجرته مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة فى أبحاث السوق.
ووفقا لما نشره موقع cultofmac الأمريكى، فأشار التقرير إلى أن الحصة السوقية لمكبر الصوت الذكى HomePod لا تتعدى 6 فى المئة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى الحصة التى تعتبر قليلة للغاية مقارنة بمكبرات الصوت التابعة لكل من أمازون وجوجل والتى لا تزال تهيمن على السوق.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم فى المبيعات يمثل نمو بمقدار 45% عن الفترات السابقة، لكن بمقارنة أرقام المبيعات الخاصة بأبل، مع أرقام المبيعات التى حصلت عليها مكبرات الصوت الذكية التابعة لكل من جوجل وأمازون، نجد أنها تتفوق بشكل كبير على أبل، حيث كشفت Strategy Analytics، أن أمازون تمكنت من بيع 13.7 مليون جهاز Amazon Echo، فى حين تمكنت جوجل من بيع 11.5 مليون وحدة.
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