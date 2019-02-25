تكنولوجيا: شركة LG تكشف عن هاتفها الذكي الجديد LG V50 ThinQ في برشلونة.. بشاشتين ويدعم الجيل الخامس

كشفت شركة إل جي LG، الكورية الجنوبية لتصنيع الإلكترونيات، عن هاتفها الذكي الجديد LG V50 ThinQ، الأول في هواتف إل جي الذي يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G، والمصمم بشاشتين، ما يمكن اعتباره هاتفا ذكيا قابلا للطي!

وزودت إل جي LG هاتفها الذكي LG V50 ThinQ 5G ببطارية بقدرة 4,000 مللي أمبير ساعة، ومعالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 855، المزود بمودم كوالكوم X50 للجيل الخامس، كما زودت LG هاتفها بنظام تبريد جديد لتحسين أداء الهاتف.

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وهاتف LG V50 ThinQ أكثر سماكة ووزنا بقليل من هاتف V40 السابق عليه، فوزنه 183 جراما، وشاشته بقياس 6.4 بوصة، من نوع أموليد AMOLED، وسعته الداخلية 128 جيجابايت، وذاكرة الوصول العشوائي (رام) به 6 جيجابايت.

ووفرت إل جي LG قطعة إضافية لهاتفها الذكي LG V50 ThinQ، يمكن تركيبها بالهاتف، ليصبح للهاتف شاشة إضافية بقياس 6.2 بوصة، لاستخدامها كشاشة تحكم تعمل باللمس، سواء للتحكم أثناء ألعاب الفيديو، أو لمزيد من التحكم في حالات البث المباشر لمقاطع الفيديو، ومتابعة تعليقات المتابعين والرد عليها، وكذلك القيام بمهام متعددة أثناء الدردشة.