شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أكثر من 25 مليون مساعد صوتى منزلى معرضون للاختراق حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أصدرته شركة McAfee للأمن الإلكترونى، اليوم الاثنين أن أكثر من 25 مليون مساعد صوتى ذكى حول العالم مرتبطون بأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) فى المنازل، معرضون لخطر الاختراق المتزايد، حيث يستغل مجرمى الإنترنت مواطن الضعف البدائية.

ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى، فقال "راج ساماني" كبير العلماء فى شركة مكافى: "تتعرض معظم أجهزة إنترنت الأشياء للخطر من خلال استغلال نقاط الضعف البدائية، مثل كلمات المرور التى يسهل تخمينها والإعدادات الافتراضية غير الآمنة"، وأضاف: "من بناء شبكات الإنترنت، أو سرقة أوراق الاعتماد المصرفية، أو ارتكاب تحايل على النقرات، أو تهديد سمعة سيئة ما لم يتم دفع فدية، فإن المال هو الهدف النهائى للمجرمين".

ووفقًا لـ McAfee "Mobile Threat Report”، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 550 % فى مخاطر أمن المستهلك المرتبطة بتطبيقات مزيفة وخبيثة فى النصف الثانى من عام 2018، وقال التقرير إن عدد عمليات الكشف عن التطبيقات المزيفة التى نشرتها شركة مكافى العالمية للكشف عن التهديدات ارتفع من حوالى 10،000 فى يونيو 2018 إلى ما يقرب من 65000 فى ديسمبر 2018.

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وأوضح التقرير أن مجرمى الإنترنت يبحثون عن طرق لاستخدام أجهزة موثوق بها للسيطرة على أجهزة إنترنت الأشياء من خلال اختراق كلمة المرور واستغلال نقاط الضعف الأخرى، مثل الاستغلال عبر مساعدين صوتيين، وقال جارى ديفيس، كبير مدراء أمن المستهلك فى شركة McAfee: "إن النمو السريع والوصول الواسع إلى أجهزة IoT المتصلة يدفعنا إلى تقديم ابتكارات مع شركائنا تتجاوز نطاق مكافحة الفيروسات التقليدية، وإننا نعمل على إيجاد حلول تتصدى لتحديات الأمن الرقمى فى العالم الحقيقي".