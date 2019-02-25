تكنولوجيا: سوني تكشف عن هواتفها الذكية الجديدة Xperia في برشلونة.. خيار متميز لمحبي مشاهدة الفيديو

كشفت شركة سوني Sony اليابانية عن هاتفها الذكي Sony Xperia 1، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC، والمنعقد في برشلونة بأسبانيا في الفترة بين 25 إلى 28 فبراير الجاري.

وقدمت سوني هاتفها الذكي الجديد Xperia 1 بقياس شاشة 6.5 بوصة، من نوع أوليد OLED فائق الدقة 4K HDR، بنسبة عرض 21:9، والذي تستهدف من خلاله فئة المستخدمين المحبين لمشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو على الأجهزة المحمولة.

وعززت سوني قدرات هاتفها الجديد في مشاهدة الفيديو عبر استخدام تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos، وهي تقنية الصوت المحيطي التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة “سوني بيكتشرز إنترتينمنت”.

ولهاتف سوني Xperia 1 كاميرا ثلاثية العدسات في الخلف، بدقة 12 ميجابكسل، بإمكانيات التركيز الأوتوماتيكي “أوتو فوكاس” والتصوير في الإضاءة الخافتة ووضع التصوير الخالي من الضبابية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وبطارية هاتف سوني Sony Xperia 1 بقدرة 3330 مللي أمبير ساعة، بإمكانيات حماية الهاتف من الشحن الزائد، مع معالج كوالكوم سنابدراجون Qualcomm Snapdragon 855، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت.

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إلى جانب إعلانها عن هاتف Xperia 1، أعلنت سوني كذلك عن هاتفي Xperia 10 وXperia 10 Plus.

وقياس شاشة هاتف Xperia 10 هو 6 بوصة، بنفس مواصفات شاشة Xperia 1، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 630، ورامات 3 جيجابايت (وإصدار 4 جيجابايت في الصين فقط)، وسعة داخلية 64 جيجابايت، وبطارية 2870 مللي أمبير ساعة.

ومن المتوقع أن يباع هاتف سوني Xperia 10 بسعر 299 جنيه استرليني (حوالي 7 آلاف جنيها مصريا).

أما هاتف سوني Xperia 10 Plus فيصدر بقياس شاشة 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وسعة داخلية 64 جيجابايت، ورامات 4 جيجابايت (وإصدار 6 جيجابايت في الصين فقط)، ومعالج كوالكوم 636، وبطارية 3000 مللي أمبير ساعة.

ومن المتوقع أن يباع هاتف سوني Xperia 10 Plus بسعر 349 جنيه استرليني (حوالي 8 آلاف جنيها مصريا تقريبا).