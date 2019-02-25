تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن الجهاز اللوحي الجديد Tab V7 #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو خلال مؤتمر MWC 2019 عن جهاز لوحي جديد يسمى “Tab V7″، وتستهدف به لينوفو الأشخاص الذين يبحثون عن هاتف بشاشة كبيرة ومتوسط التكلفة، حيث يأتي Tab V7 بشاشة IPS LCD مقاس 6.9 بوصة وبدقة 10802160 x بكسل، وبنسبة عرض إلى إرتفاع 18:9، ونسبة الشاشة إلى الجسم حوالي 81%، وأبرز ما يميزه هو البطارية، حيث يأتي ببطارية سعتها 5,180 مللي أمبير.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 450، وبذاكرة تخزين عشوائي 4 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت، كما يحتوي على منفذ لبطاقة MicroSD تصل مساحتها إلى 128 جيجابايت.

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كما يأتي جهاز Tab V7 اللوحي بمستشعر لبصمات الأصابع على ظهر الهاتف أسفل الكاميرا الخلفية التي تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، أما الكاميرا الامامية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، كما يعمل بنظام تشغيل Android 9.0 Pie.

من المقرر أن نشاهد Tab V7 من لينوفو في الأسواق بداية من شهر أبريل بسعر 284$.

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