تكنولوجيا: ZTE تعلن رسمياً عن هاتف Axon 10 Pro 5G وBlade V10 في مؤتمر #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ZTE عن هاتفها المميز Axon 10 Pro 5G الذي يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس، كما قدمت هاتف Blade V10 خلال مؤتمرها الذي عقد في برشلونة اليوم.

إصدار أخر من هواتف 5G تقدمه اليوم شركة ZTE في هاتف Axon 10 Pro 5G المميز، الذي يضم أيضاً رقاقة معالج Snapdragon 855، ورقاقة مودم X50 5G من كوالكوم.

ويتميز هاتف Axon 10 Pro 5G شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش، مميزة بجودة عرض 1080 في 2340 بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ومع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً من بين مميزات هاتف Axon 10 Pro 5G الكاميرة الثلاثية التي تأتي بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/1.8، بينما تأتي الكاميرة الثانية بمستشعر 20 ميجا بيكسل مع زاوية عرض 125 درجة، أيضاً تتميز كاميرة telephoto الثالثة بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

يدعم هاتف Axon 10 Pro 5G بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي بنظام تشغيل Android 9.0 Pie، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتسعير مرتفع.

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هاتف ZTE Blade V10

يأتي هاتف Blade V10 بشاشة مميزة بحجم 6.3 إنش، مع جودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2280 بيكسل، كما يضم النتوء العلوي في الشاشة مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج ثماني الأنوية بسرعة 2.1 GHz، مع نموذج مميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو نموذج مميزة بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

أيضاً يأتي هاتف Blade V10 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مع إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، مميزة بمستشعر 16 و5 ميجا بيكسل، حيث يدعم الأخير عمق التصوير مع تفاصيل أكثر.

بطارية Blade V10 مميزة بقدرة 3100 mAh، كما يأتي الهاتف بمنفذ USB C، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، الأخضر إلى جانب الأزرق، ومن المقرر أن تتوفر الهواتف خلال شهر مارس في الأسواق، كما يتم الكشف عن الأسعار لاحقاً.

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