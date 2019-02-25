تكنولوجيا: HTC تكشف عن 5G Hub مميز بشاشة 5 إنش بخاصية اللمس في #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة HTC عن أول جهاز 5G Hub ذكي يأتي لدعم المستخدمين في إتصال أكثر من جهاز مع دعم تقنية شبكات الجيل الخامس، كما يتميز بشاشة 5 إنش مميزة بخاصية اللمس، وأيضاً ميزة بث محتوى لنظارة VIVE Focus.

أول جهاز 5G Hub يأتي اليوم من HTC في فعاليات برشلونة، حيث يهدف إلى دعم المستخدمين في محيط العمل أو المنزل مع قدرة على بث محتوى فيديو بدقة 4K بعرض سلس وإنسيابي، إلى جانب ميزة بث الألعاب دون أي تأخير في عرض الإطارات، مع قدرة على دعم حتى 20 مستخدم.

ويمكن لجهاز HTC 5G Hub أن يدعم إستخدام تقنية شبكات الجيل الخامس في مجموعة من الأجهزة لدعم ميزة الإتصال السريع، وميزة مشاركة المحتوى، كما تأتي الشاشة في HTC 5G Hub بحجم 5 إنش مع دقة عرض HD وخاصية اللمس.

HTC تؤكد أيضاً على إمكانية دعم المستخدمين في بث محتوى الواقع الإفتراضي سحابياً لنظارة VIVE Focus دون الحاجة لإتصال جاهز حاسب أو أسلاك لربط النظارة بالجهاز.

Advertisements

كما يستخدم HTC 5G Hub تقنية شبكات الجيل الخامس لبث محتوى فيديو 4K لشاشة خارجية، بأعلى جودة عرض ووضوح، ويمكن للجهاز أن يكون بديل لأجهزة الراوتر أيضاً، كما يأتي الجهاز بدعم من رقاقة معالج Snapdragon 855، ورقاقة مودم Snapdragon X50 5G، مع نظام تشغيل Android 9 Pie.

أيضاً يضم رقاقة Qualcomm 60GHz Wi-Fi، التي ترتكز على معايير 802.11ad ، أيضاً يدعم الجهاز بطارية بقدرة 7660 mAh، ومن المقرر أن يتوفر HTC 5G Hub في منافذ بيع محددة في الربع الثاتي من 2019.

المصدر

اعلان

