كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت SanDisk رسمياً اليوم عن أحدث إصدار لها من بطاقة الذاكرة الخارجية UHS-I التي تتميز بأعلى سرعة في نقل البيانات مع سعة 1 تيرابايت.
تقدم بطاقة SanDisk بطاقة الذاكرة الخارجية Extreme اليوم بسعة 1 تيرابايت وأيضاً 512 جيجا بايت، وهي أعلى سعة لبطاقة microSD، مع سرعة في قراءة البيانات تصل إلى 160 ميجا بايت في الثانية، وسرعة في كتابة البيانات تصل إلى 90 ميجا بايت في الثانية.
أيضاً تتوافق بطاقة الذاكرة مع مستوى Class 1 وA2 لسرعة إطلاق وتحميل التطبيقات، حيث أكدت الشركة على أن هذه السرعة في قراءة البيانات ستدعم المستخدمين في تطبيقات تقنية الواقع الإفتراضي، أو مع تصوير بدقة 4K.
ومن المقرر أن تأتي بطاقة microSDXC UHS-I بسعة 512 جيجا بايت بسعر 200 دولار تقريباً، بينما تأتي بطاقة microSDXC UHS-I بسعة 1 تيرابايت بسعر 450 دولار تقريباً، على أن تتوفر كلا البطاقتين في شهر أبريل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: SanDisk تكشف عن بطاقة UHS-I سعة 1 تيرابايت في مؤتمر #MWC2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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