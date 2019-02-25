مايكروسوفت تعيد إحياء جهاز Kinect، وتستهدف هذه المرة المهنيين

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنوات، كان جهاز Xbox Kinect أحد الميزات الرئيسية التي ميزت أجهزة Xbox عن بقية أجهزة الألعاب المنزلية الأخرى. وعلاوة على ذلك، فقد تم إستخدام Xbox Kinect أيضا في أغراض أخرى غير الألعاب، فقد سمح المسح الضوئي بإستخدام هذا الجهاز في مجالات أخرى غير مجال الألعاب، مثل مجال الطب على سبيل المثال لا الحصر.

ومع ذلك، يبدو أنه على الرغم من إمكاناته، إلا أنه لم يتلقى ذلك القدر الكبير من الإستقبال من المستهلكين، مما أدى إلى إعلان مايكروسوفت عن إيقاف تصنيع هذا الجهاز في العام 2017. ولكن بعد مضي بضع سنوات، قررت شركة مايكروسوفت إعادة إحياء جهاز Kinect من جديد.

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في الواقع، لقد قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق هذا الجهاز من جديد تحت إسم Azure Kinect Developer Kit، ولكن يبدو أن الشركة تستهدف جمهورًا مختلفًا للغاية مع هذا الجهاز، فهذا الأخير يستهدف بشكل أكبر قطاع الشركات. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فإن جهاز Azure Kinect Developer Kit الجديد سيضم مستشعر جديد سيكون أفضل في إستشعار معلومات العمق، وكاميرا RGB عالية الوضوح، وحلقة تتألف من سبع ميكروفونات. وتقول شركة مايكروسوفت بأن هذا الجهاز سيكون مفيدًا جدًا في قطاعات مختلفة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية.

ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” هو يوفر حلول والتي لا تحس فقط بل تفهم العالم – الأشخاص والأماكن والأشياء المحيطة به. مثال جيد على ذلك في مجال الصحة هي Ocuvera التي تستخدم هذه التقنية لمنع المرضى من الوقوع في المستشفيات. كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يسقط أكثر من مليون مريض بالمستشفيات، ونحو 11 آلف من هذه السقطات تكون قاتلة. مع جهاز Azure Kinect، يمكن تحديد مؤشرات السقوط وإخطار ممرضة بالتوجه إلى المرضى قبل سقوطهم “.

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