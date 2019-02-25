مايكروسوفت تكشف رسميًا عن خوذة الواقع المعزز HoloLens 2

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما لمحت إلى ذلك في مجموعة من الإعلانات التشويقية خلال الأسابيع القليلة الماضية، قامت شركة مايكروسوفت أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الثاني من خوذة الواقع المعزز HoloLens. وتقول الشركة بأن خوذة HoloLens 2 الجديدة تهدف إلى تغيير ” الطريقة التي يتم بها إنجاز العمل “. وتذكر الشركة أن الخوذة الجديدة ستكون مريحة وغامرة أكثر بالمقارنة مع الجيل السابق. لدى HoloLens 2 ضعف مجال الرؤية مما يوفر 47 بكسل لكل درجة من الرؤية. وتقول مايكروسوفت بأن هذا يشبه الإنتقال من تلفاز بدقة HD إلى تلفاز بدقة Quad HD لكل عين.

خوذة HoloLens الجديدة تستطيع تتبع شبكية العين الخاصة بالمستخدم لمعرفة حيث ينظر بالضبط. ستحصل أيضًا على دعم خاصية المصادقة Windows Hello. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد ذكرت بأن خوذة HoloLens 2 تضم كذلك مستشعر جديد لإستشعار معلومات العمق والذي يمكنه تتبع يدي المستخدم دون الحاجة إلى يد تحكم.

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قامت شركة مايكروسوفت بجعل خوذة HoloLens 2 الجديدة مريحة أكثر من خلال إستخدام مادة ألياف الكربون، كما قامت أيضًا بإدخال تعديلات على نظام إدارة الحرارة لإبقاء الخوذة باردة قدر الإمكان. توجد حلقة لربط الخوذة مع الرأس بإحكام، كما تم إعادة تصميم مقدمة الخوذة بحيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن إزاحة مقدمة الخوذة دون الحاجة إلى إزالة الخوذة بكاملها.

على الرغم من كل هذه التحسينات، لا تزال خوذة HoloLens 2 الجديدة مخصصة للمهنيين. سيتم السماح للشركات بتخصيص الخوذة قبل شراء دفعة منها. ستقوم شركة مايكروسوفت بشحن هذه الخوذة للعملاء في وقت لاحق من هذا العام مقابل 3500 دولار أمريكي في كل من الولايات المتحدة والصين واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.