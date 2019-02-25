نائب رئيس شركة Oppo يستعرض لنا نموذج أولي لهاتف ذكي قابل للطي يشبه Huawei Mate X

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهواتف الذكية القابلة للطي ستكون هي الموضة الرائجة الأحدث في سوق الهواتف الذكية هذا العام. في الأسبوع الماضي، قامت شركة سامسونج بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، وبالأمس قامت شركة Huawei بدورها بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X، في حين قامت شركة TCL بالكشف عن مجموعة من النماذج الأولية من هواتفها الذكية القابلة للطي، والآن قررت شركة Oppo بدورها أن تستعرض لنا هاتفها الذكي القابل للطي.

نشر نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen مجموعة من الصور لنموذج أولي من هاتف الشركة القابل للطي في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. وقال أن هذا مجرد أولي وأن التكنولوجيا المستخدمة لا تجلب تحسنًا هائلا لتجربة المستخدم، لذا لا توجد لدى شركة Oppo خطط لإطلاق هذا الهاتف في الوقت الراهن.

عندما تنظر إلى الهاتف، سيكون من المستحيل بالنسبة إليك الهروب من حقيقة أنه يشبه تمامًا الهاتف القابل للطي Huawei Mate X التابع لشركة Huawei، فالشاشة في هذا الجهاز تقبل هي الأخرى الطي نحو الخارج، مما يؤدي إلى إنشاء شاشتين منفصلتين. هناك أيضًا مقبض على الجانب حيث نرى شعار الشركة والكاميرا المثبتة بوضعية عمودية.

على الرغم من عدم توفر أي مواصفات نظرًا إلى أننا نتعامل هنا مع نموذج أولي، فيمكننا أن نرى كاميرتين مختلفين أعلى الفلاش LED المزدوج. وفي حالة إذا لم تكن هذه الكاميرات وهمية، فنحن ننظر إلى كاميرا رئيسية مصحوبة بكاميرا لإستشعار معلومات العمق.

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وعندما ننظر إلى التفاصيل، نرى ثلاثة أزرار على الأقل وما يبدو بأنه مستشعر بصمات الأصابع أسفل أزرار التحكم بالصوت. كما يمكن أن يكون مفتاحًا لتشغيل الشاشة الثانوية، كما هو الحال مع زر التشغيل المزدوج في الهاتف Vivo NEX Dual Display.

في منشوره على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، سأل السيد Brian Shen ” مقابل كم تريد الحصول على هذا الجهاز “، ونحن نطلب منك نفس الشيء. هل ستشتري هذا الهاتف إذا وصل إلى مرحلة الإنتاج؟ إسمحوا لنا بمعرفة ذلك في حيز التعليقات أدناه.

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