شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تطور جهازا لتعقب الدجاج والتأكد من صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة تأمين صينية على الإنترنت تحمل اسم ZhongAn Online جهاز تعقب جديد للدواجن يسمى GoGo Chicken، إذ يوضع الجهاز حول ساق الدجاجة، بينما تقوم أجهزة الاستشعار بمراقبة معلومات مثل البيئة الدجاج ومقدار الأكل ومقدار التمرين.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لا تقتصر المعلومات التى تجمعها GoGo Chicken فقط على ما يتم عرضه بالجهاز، بل سيتمكن المستهلكون من مراقبة الحياة اليومية للدجاج عبر تطبيق على الهواتف الذكية أيضًا.

ويهدف الجهاز المزود بـGPS لمنع المشاكل المتعلقة بسلامة الأغذية، ففى حالة حدوث مشكلة، يمكن أن تساعد البيانات التى تتبعها الأجهزة فى العثور على مصدر هذه المشكلة.

وأوضح تقرير للإذاعة العامة الوطنية NPR أن 100 ألف دجاجة ترتدى بالفعل جهاز المراقبة، وتقول شركة ZhongAn إنه يمكن العثور على الأجهزة فى 2500 مزرعة فى الصين بحلول عام 2020، كما أفادت NPR بأن الشركة تقوم بتطوير تقنية التعرف على الوجه للدواجن حتى يتمكن العملاء من التأكد من أنهم يتناولون نفس الدجاج الذى اختاروه من المزرعة.