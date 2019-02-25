أمطار وأتربة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الإثنين، مؤكدة أنه يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شرق البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى درجة 25 والصغرى 13

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 12

قنا العظمى 32 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 15

سانت كاترين العظمى 24 درجة والصغرى -4