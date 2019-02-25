تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هواتفها المتوسطة Galaxy A50 وGalaxy A30 في #MWC2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري الآن عن أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية Galaxy A50 وGalaxy A30 مع شاشة Infinity-U مميزة بحجم كبيرة وقدرة أعلى للبطارية.

تقدم سامسونج كلاً من هاتفي Galaxy A50 وGalaxy A30 اليوم مع شاشة Infinity-U وبطارية بقدرة 4000 mAh، كما يتميز كلا الهاتفين بتصميم 3D Glasstic، كما يأتي هاتف A50 بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما يأتي هاتف A30 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف.

ويتميز هاتف Galaxy A50 بشاشة Super AMOLED مميزة بحجم 6.4 إنش وجودة عرض Full HD بلس، ورقاقة معالج Exynos 9610 ثماني الأنوية مع اثنان من أنوية Cortex-A73 بسرعة 1.8 GHz، و6 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 1.6 GHz.

كما يضم هاتف Galaxy A50 كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 25 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، ومستشعر 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2 لدعم عمق التصوير مع دقة التفاصيل، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات واسعة الزوايا.

الكاميرة الأمامية في هاتف Galaxy A50 تتميز بمستشعر 25 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 في النتوء العلوي للشاشة، كما يأتي هاتف Galaxy A50 بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 46 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy A30 بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي 16 ميجا بيكسل ومستشعر أخر بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا ايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين عبر بطاقة microSD خارجية.

وينطلق هاتف Galaxy A50 مع 4 إختيارات في الألوان هم الأبيض، الأسود، الأزرق إلى جانب لون Coral، بينما يأتي هاتف Galaxy A30 بنفس الألوان عدا الإختيار الأخير في الألوان الذي يأتي بين اللون الأحمر والوردي، ومن المقرر أن تعلن سامسونج لاحقاً عن موعد توفر الهواتف في الأسواق والتسعير.

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