انت الان تتابع تفاصيل خبر "أوبو" تكشف عن نموذجها الأول لهاتفها القابل للطي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 02:26 مساءً - يبدو أن شركة "أوبو" الصينية تعتزم دخول عالم الهواتف الذكية بقوةٍ هذه المرة.

فبعد أن كشفت، أمس، عن هاتفها الجديد ذي المواصفات الثورية، فوجئ جمهورها اليوم بعرض نموذج ابتدائي لهاتفها القابل للطي، بحسب موقع "ذا فيرج".

ومنذ أول يوم رأت النور فيه الشاشات القابلة للطي، وشركات الجوال في تنافس محموم، فبعد أن رأينا هاتف سامسونغ "غلاكسي فلود"، أعلنت "هواوي" عن هاتف أيضاً قابل للطي "ميت إكس"، ثم بدأت الأخبار تتوارد من هنا وهناك لمختلف الشركات.

هاتفا "سامسونغ" و"هواوي" رغم التقنية الثورية التي يحملانها، فإنهما جاءا بأسعار مرتفعة وكبيرة، فهاتف "سامسونغ" يأتي بقرابة 2000 دولار.

أما ما يخص هاتف "أوبو" الجديد، فمن المتوقع أن يكون بسعر أقل ويحمل مواصفات جميلة للغاية، حيث يأتي بشاشة OLED واحدة كبيرة تلتف حول جانبي الهاتف عندما تكون مطوية، بدلاً من أن تطوى بعيداً في الداخل، ويوجد أيضاً شريط أكثر سمكاً على جانب واحد يحتوي على كاميرات والمكونات الأخرى.

لا تخطط "أوبو" للبدء بتسويق جهازها الجديد إلا إذا رأت الكثير من الطلب.

وصور النموذج الأوليّ تظهر أن الشركة تميل نحو تصميم "هواوي" أكثر من تصميم "سامسونغ".



