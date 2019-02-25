إل جي تعلن عن أول هاتف ذكي في العالم يدعم بصمة أوردة اليد

أعلنت شركة إل جي يوم الأحد في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية إلى أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس، “إل جي في50 ثينك 5جي” LG V50 ThinQ 5G مع شاشته الثانوية، عن هاتفين آخرين، هما “إل جي جي8 ثينك” LG G8 ThinQ و “إل جي جي8 إس ثينك” LG G8s ThinQ.

وكما ظهر في بطاقة الدعوة إلى حدث إل جي، فإن هاتف LG G8 ThinQ يمتاز بإمكانية التحكم عن طريق إيماءات اليد، كما يمتاز بأنه أول هاتف ذكي في العالم يدعم المصادقة عن طريق بصمة أوردة اليد، وذلك من خلال الجمع بين كاميرات التصوير ثلاثي الأبعاد ToF Z وحساسات الأشعة تحت الحمراء.

وقالت الشركة الكورية في منشور على مدونتها إن تقنية التعرف على بصمة أوردة اليد “أكثر أمانًا من تقنية التعرف على بصمات الأصابع، وتُحدد بصمة أوردة اليد من خلال التعرف على الشكل والسمك والخصائص الفردية الأخرى للأوردة في راحة اليد. ببساطة إن وضع يد مسجلة مسبقًا أمام الكاميرا الأمامية لجزء من الثانية هو كل ما يتطلبه الأمر لفتح LG G8 ThinQ وجميع محتوياته”.

ويقدم هاتف LG G8 ThinQ الجديد شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويضم الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.4 ميليمترات ويزن 167 جرامًا، معالج كوالكوم سنابدراجون 855، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3,500 ميلي أمبير/ساعة. وهو يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

ويملك LG G8 ThinQ ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.5، وبدقة 16 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير العريض بزاوية 107 درجة مع فتحة عدسة f/1.9، أما الثالثة فهي بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، إلى جانب كاميرا Z Camera التي تعمل كحساس بصمة لأوردة اليد.

ويقدم الهاتف أيضًا عددًا من المزايا الأخرى، بما في ذلك حساس بصمة الأصابع على ظهره، وتقنية البلوتوث 5، وتقنية NFC، ومنفذ USB-C، وتقنيات صوتية مثل مبكر صوت Boombox Speaker + مكبر صوت Crystal Sound OLED Stereo Speaker، وتقنية 32-bit Hi-Fi Quad DAC، و DTS:X 3D Surround Sound.

وإلى جانب هاتف LG G8 ThinQ، أعلنت إل جي عن نسخة أخرى من الهاتف بمواصفات أقل تستهدف المستخدمين الذين لا يستطيعون شراء هاتف LG G8 ThinQ.

ومع أن هاتف LG G8s ThinQ لا يقدم ذات مواصفات هاتف LG G8 ThinQ، إلا أنه يحافظ على أبرز مزاياه، وهي مسح بصمة أوردة اليد، بالإضافة إلى معالج كوالكوم الأحدث، سنابدراجون 855، والكاميرات الخلفية الثلاث، التي تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل بدلًا من 16 ميجابكسل.

ويقدم الهاتف شاشة OLED بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2248×1080 مع نسبة أبعاد 18.7:9، كما أن البطارية تأتي بسعة 3550 ميلي أمبير/ساعة.

ولم تكشف إل جي عن السعر المقرر لهاتفي LG G8 ThinQ و LG G8s ThinQ، إلا أنها قالت إنها سوف يُطرحان للبيع خلال الأشهر القادمة.LG G8s ThinQ