إل جي تعلن عن هاتف LG V50 ThinQ 5G مع شاشة ثانوية

أعلنت شركة إل جي يوم الأحد في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية عن عدد من الهواتف الذكية، بما في ذلك أول هاتف لها يدعم شبكات الجيل الخامس، وهو “إل جي في50 ثينك 5جي” LG V50 ThinQ 5G.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إن هاتف LG V50 ThinQ 5G، الذي يأتي خلفًا لهاتف العام الماضي LG V40 ThinQ، سوف يمنح المستهلكين القدرة على التمتع بمزايا شبكات الجيل الخامس 5G عند توفرها، بما في ذلك سرعات تتفوق على سرعات الجيل الرابع الحالي 4G بعشرين ضعفًا.

وفي ظل موجة الهواتف الذكية القابلة للطي التي انطلقت قبل أيام مع إعلان شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold، ثم إعلان منافستها الصينية هواوي يوم الأحد عن هاتف “ميت إكس” Mate X، يبدو أن إل جي قررت ركوب الموجة ولكن من خلال تزويد هاتف LG V50 ThinQ 5G بغطاء حماية يتضمن شاشة ثانوية، مما يسمح بتحويل الجهاز إلى هاتف قابل للطي ولكن بشكل مختلف وسعر أوفر من هاتفي سامسونج وهواوي.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يقدم هاتف LG V50 ThinQ 5G شاشة من نوع OLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت.

ويضم الجهاز، الذي يأتي بسماكة 8.3 ميليمترات ويزن 183 جرامًا، معالج كوالكوم سنابدراجون 855 مع مودم شبكات الجيل الخامس “سنابدراجون إكس50 5جي”، كما يضم بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بتقنية Qualcomm Quick Charge 3.0.

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ويملك LG V50 ThinQ 5G ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.5، والثانية بدقة 16 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 107 درجات مع فتحة عدسة f/1.9، أما الثالثة فهي للعمق بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.9 ودقة 5 ميجابكسل للأخرى للتصوير العريض بزاوية 90 درجة وفتحة عدسة f/2.2.

ويدعم الهاتف، الذي يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، تقنية البلوتوث 5 وتقنية NFC، ويأتي مع منفذ USB-C، كما يدعم عددًا من تقنيات الصوت بما في ذلك 32-bit Hi-Fi Quad DAC، و DTS:X 3D Surround Sound، وذلك إلى جانب مكبرات الصوت الاستريو.

أما فيما يتعلق بالشاشة الثانوية، Dual Screen for LG V50 ThinQ 5G، فقد قالت إل جي إنها تأتي من نوع OLED بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2160×1080 بكسل، وهي تأتي بسماكة 15.5 ميليمترًا وتزن 131 جرامًا، وتتصل بهاتف LG V50 ThinQ 5G عن طريق ثلاثة دبابيس، اثنان لنقل الطاقة والثالث لنقل البيانات، بالإضافة إلى استخدم تقنية نقل البيانات اللاسلكية للنقل السريع.

هذا ولم تعلن شركة إل جي عن سعر هاتف LG V50 ThinQ 5G الجديد، ولكن من المتوقع أن يُطرح في السوق في وقت لاحق من العام الحالي.