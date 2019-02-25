تكنولوجيا: مع انطلاقه اليوم في برشلونة.. ماذا نعرف عن مؤتمر الجوالات العالمي MWC

تشارك أكثر من 20 شركة عالمية و17 مصرية و 100 ألف شخص في مؤتمر الجوالات العالمي MWC، الحدث الأبرز في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي انطلق اليوم في برشلونة بأسبانيا وتستمر فعالياته حتى 28 فبراير الجاري.

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ويتنافس عمالقة صناعة الهواتف الجوالة والذكية والأجهزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة في تقديم أحدث ابتكاراتهم، وإليك أبرز معلومات عن المؤتمر:

مؤتمر الجوالات العالمي Mobile World Congress MWC هو أكبر حدث سنوي لعرض الهواتف والتقنيات والأجهزة الإلكترونية، تتنافس فيه الشركات لطرح أحدث أصدراتها.

يقام المؤتمر سنويا في آخر أيام شهر فبراير، فى مدينة برشلونة الأسبانية، ويستمر لمدة 3 أيام، تبدأ من 25 إلى 28 فبراير.

يتيح المؤتمر الفرصة للشركات العالمية عرض إنتاجها، وللناشئة لقاء القيادات وكبار الشركات والاتفاق على مشروعات جديدة، وتطوير عملها التكنولوجي المستقبلي.