تكنولوجيا: #MWC2019: لينوفو تكشف عن مجموعة جديدة من أجهزة الحاسب المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو خلال فعاليات مؤتمر MWC 2019 عن مجموعة أجهزة جديدة من سلسلة الحواسيب المحمولة ThinkPad، بالإضافة إلى جهاز Lenovo 14w و Lenovo 14e Chromebook، وشاشة ThinkVision M14 المحمولة، وسماعات الرأس X1 ANC، و حاسوب IdeaPad S540 و S340 و أخيرًا IdeaCentre AIO A340، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض مواصفات كلًا من هذه الأجهزة.

حاسوب IdeaPad S540

تم تجهيز حاسوب لينوفو المحمول IdeaPad S540 بأحدث معالج من الجيل الثامن وهو Intel Core i7، ويأتي بمعالج رسوميات NVIDIA GeForce MX250، كما يتوافر منه إصدار أخر يأتي بمعالج AMD Ryzen 7 3700U، وبمعالج رسوميات RX Vega 10، ووفقًا لما قالته شركة لينوفو فالبطارية يمكنها العمل لمدة 12 ساعة والتي تأتي مع تقنية RapidCharge.

سيتوافر هذا الحاسوب المحمول بإصدارين، الأول بشاشة حجمها 14 بوصة، والثاني بشاشة حجمها 15 بوصة، وكلاهما بدقة 1920x 1080 بكسل، وسيأتي بذاكرة تخزين عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، وتصل مساحة تخزين قرص ال SSD إلى 512 جيجابايت.

حاسوب IdeaPad S340

أعلنت لينوفو عن إصدارين أيضًا من هذا الحاسوب المحمول، حيث أن الأول يأتي بمعالج ثماني النواة Intel Core i7، والثاني يأتي بمعالج AMD’s Ryzen 7 3700U، وكلاهما يأتي بذاكرة تخزين عشوائي 12 جيجابايت، ويمكنك إختيار حجم الشاشة لأنه سيتوافر بشاشة مقاس 14 و 15 بوصة.

يتميز حاسوب IdeaPad S340 المحمول بالتصميم الرائع والحواف الصغيرة، وهو مصنوع من الألومنيوم وألياف الكاربون، كما أنه يدعم مساعد Alexa من أمازون، ومساعد Cortana من مايكروسوف، كما يأتي ببطارية بتقنية RapidCharge يمكنها العمل لمدة 8 ساعات، كما أنه يدعم القلم الضوئي في إصدارات معينة، وقارئ لبصمات الأصابع لضمان سرعة وسهولة تسجيل الدخول على الحاسوب المحمول الخاص بك.

حاسوب ThinkPad X390

بالإنتقال إلى سلسة ThinkPad، فقد أعلنت لينوفو خلال مؤتمر MWC 2019 عن حاسوب ThinkPad X390 المحمول الذي يتميز بشاشة عالية الجودة والتي تأتي بمقاس 13 بوصة وبدقة 1920x 1080 بكسل، وتأتي بحواف رقيقة للغاية، كما أنه مدعوم بمعالج ثماني النواة Intel Core vPro i7، وبذاكرة تخزين عشوائي 32 جيجابايت، وبقرص PCIe SSD تبلغ مساحته 1 تيرابايت، كما يحتوي هذا الحاسوب المحمول على منفذ Thunderbolt 3 و منفذ USB-C وإثنين من منافذ USB العادية، بالإضافة إلى منفذ HDMI، كما يدعم منفذ لبطاقة microSD، كما يحتوي على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لحفظ الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك قامت لينوفو بتطوير أجهزة أخرى من سلسلة ThinkPad وهما: T490s, T490, T590، وقامت بدعمهم بأحدث التقنيات منها تقنية PrivacyGuard و ThinkShutter webcam cover، كما قامت بتزويدهم بميكروفون مزدوج، كما تدعم هذه الأجهزة تقنية Intel Wi-Fi 6 Gig+، و Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى دعمها لأحدث معالجات الجيل الثامن، كما سيدعم حاسوب ThinkPad T490 المحمول شبكة CAT16 LTE-A بقوة إشارة عالية.

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حاسوب Lenovo 14w

يعمل هذا الحاسوب بنظام تشغيل Windows 10 Pro، وياتي بمعالج AMD A6-9220c، كما ياتي بشاشة IPS تعمل باللمس مقاس 14 بوصة بدقة FHD، ولوحة مفاتيج بإضاءة خلفية، كما يأتي ببطارية 57 Whr يمكنها العمل لمدة يوم كامل.

حاسوب e Chromebook14

يأتي هذا الحاسوب بمعالج AMD A4-9120c، وبشاشة IPS تعمل باللمس، وحجمها 14 بوصة، وتدعم تقنية FHD، وببطارية 57 Whr.

شاشة ThinkVision M14

تأتي هذه الشاشة المحمولة التي يمكنك إستخدامها كشاشة ثانية أثناء عملك على حاسوبك بمقاس 14 بوصة بدقة FHD، كما تحتوي على منفذ USB-C، وتتميز بالجودة العالية والسطوع الممتاز.

سماعة الرأس X1 ANC

أعلنت لينوفو أيضًا عن سماعات الرأس الجديدة X1 ANC والتي تأتي بمميزات جديدة منها ميزة إلغاء الضوضاء والتشويش، ويمكنك الإتصال بها سواء عن طريق Bluetooth 5.0 أو منفذ USB-C.

أما بالنسبة للأسعار ومواعيد إطلاق هذه الأجهزة، فمن المقرر أن يتم إطلاق حاسوب ThinkPad T490s المحمول في شهر مايو بتكلفة 1279$، أما ThinkPad T490 فسيأتي بتكلفة 999$ في شهر مايو أيضًا.

أما بالنسبة لحاسوب ThinkPad T590 المحمول فسيأتي بتكلفة 1029$ في شهر مايو، وحاسوب ThinkPad X390 سيأتي بتكلفة 1099$، في حين أن حاسوب ThinkPad X390 Yoga المحمول سيأتي بتكلفة 1359$، أما بالنسية لشاشة ThinkVision M14 المحمولة ستأتي بتكلفة 249$، وسماعات الرأس ThinkPad X1 ANC ستاتي بتكلفة 149$ في شهر يونيو، أما حاسوب Lenovo 14w المحمول المقرر إطلاقه في شهر مارس سيأتي بتكلفة 299$، وحاسوب Lenovo 14e Chromebook المحمول سيأتي في شهر مارس بتكلفة 279$.

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