الإعلان رسميا عن الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus مع شاشات طويلة، وكاميرات خلفية مزدوجة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1، قامت شركة Sony كذلك اليوم بالكشف عن الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية جنبا إلى جنب مع الهاتف Xperia L3.

Xperia 10 Plus

وبالنسبة للهاتف Xperia 10 Plus، فهو يضم بدوره شاشة CinemaWide بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ولكن هذه الشاشة من نوع LCD وليس OLED. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 3000mAh، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة عادية، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة مقربة. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

الهاتف Xperia 10 Plus الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 636، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع إلى 512GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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Xperia 10

أما بخصوص الهاتف Xperia 10، فهو يضم أيضًا شاشة CinemaWide بحجم 6 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر، ولكن في هذه الحالة لا يتم إستخدام الكاميرا الثانية للتقريب وإنما يتم إستخدامها لإستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

الهاتف Xperia 10 يضم أيضًا معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 630، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهو يضم بطارية بسعة 2870mAh.

Xperia L3

الهاتف Xperia L3 من ناحية أخرى يأتي مع مواصفات تقنية متدنية تشمل شاشة بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

للآسف، الهاتف Xperia L3 يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo على عكس الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus اللذان يأتيان بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.